România – Armenia 1-0. Primele reacții, după o victorie mică. Chiricheș, dur: ”Un joc care nu ne dă speranțe! Totul a fost întâmplător”.

Alexandru Maxim, jucător România:

”N-a fost deloc ușor. Ne așteptam să se întâmple așa. În tur, am jucat cu un om în plus de la începutul jocului. Până la urmă, a fost o victorie. Fotbalul românesc este un moment dificil. Echipele mici nu mai sunt așa mici. E rezultat-surprinză acest Danemarca – Polonia 4-0”.

Christoph Daum, selecționer România:

”A fost un meci foarte dificil. Armenia a jucat cu cinci fundași. Poate vă aduce aminte de finala Manchester United – Bayern Munchen. Cât timp ai șanse să marchezi, trebuie să crezi în ele. E un semn că suntem în creștere. Benzar, Ganea au nevoie de mai mult timp, ca să crească. Nu am nimic cu presa din România! Nu am înțeles, nu am înțeles ce a strigat tribuna. Fanii au tot dreptul să ceară demisia. Le cer să încurajeze echipa. Pot fi împotriva mea, dar nu a echipei. Pentru mine sunt duă opțiuni: să continuăm până în 2020, să întinerim echipa, sau vom continua până la finalul acestui an”.

Vlad Chiricheș, jucător România:

”3 puncte obținute greu, chinuite. M-au surprins oarecum rezultatele din celelalte meciuri alșe grupei. Sunt dezamăgit de ce s-a întâmplat în seara asta. Un joc care nu ne dă speranțe că ar putea fi mai bine. Nu am făcut un joc extraordinar 11 la 11. Totul a fost întâmplător. Eu nu sunt mulțumit de ce am realizat în seara asta”.

Alexandru Maxim, jucător România:

”Am făcut un meci rău, gazonul a fost prost! Nu suntem Brazilia sau Germania”.