Naţionala de handbal a României a pierdut, miercuri seara, meciul cu Danemarca, scor 17-21, şi a ratat accederea în semifinalele Campionatului European din Suedia. Fosta jucătoare Mariana Târcă actuala antrenoare a echipei Corona Braşov, crede că Danemarca a câştigat datorită jocului defensiv.

“Poate ne-a surprins puţin pregătirea tactică a echipei Danemarcei, prin modul în care s-a apărat. Aici a fost cheia jocului, pentru că nici noi nu am primit multe goluri, 21 de goluri nu sunt multe. Dar, din păcate, Cristina Neagu nu şi-a mai putut face jocul obişnuit din cauza apărării foarte agresive, foarte avansate. A fost o lecţie de apărare, cel puţin pentru mine, pe care eu o visez şi la echipa mea, şi la orice echipă românească. Trebuie să ne gândim că sunt adversari care îşi iau măsuri foarte serioase în anihilarea Cristinei şi atunci trebuie să avem şi alte soluţii. Situaţii am avut, din păcate nu le-am fructificat în situaţie directă cu portarul. Am avut finalizări din extremă, dar nu am putut să le fructificăm. Altfel era dacă înscriam, s-ar fi deschis jocul”, a declarat Mariana Târcă la emsiunea ProSport LIVE, citată de Mediafax.

Selecționerul Martin Ambros are nevoie de timp

Târcă, ajunsă la 54 de ani, nu şi-a pierdut încrederea în echipa naţională: “Avem încă jucătoare foarte bune, foarte talentate, ele au nevoie să fie cizelate şi şlefuite pentru înalta performanţă. Încă mai vin jucătoare din spate, iar eu spun că în jurul Cristinei se poate construi o echipă naţională foarte puternică”.

Cât despre evoluţia naţionalei sub comanda spaniolului Ambros Martin: “Jocul nu s-a schimbat foarte mult, probabil trebuie timp. Eu zic că valoarea jucătoarelor s-a văzut. Timpul a fost foarte scurt, nu au avut timp să se cunoască jucătoarele, iar Ambros nu a putut să le vadă în anumite situaţii. Doar timpul ne va demonstra cum va fi evoluţia echipei noastre naţionale cu Ambros”, a conchis antrenoarea de la Corona Braşov, la ProSport LIVE.

FOTO: http://swe2016.ehf-euro.com / Marius Ionescu