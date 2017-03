România joacă sâmbătă în Belgia, în Rugby Europe Championship. Doar victoria contează

România joacă sâmbătă în Belgia, în Rugby Europe Championship. Pentru naționala tricoloră, doar victoria contează!

Naționala de rugby a României va întâlni sâmbătă, 11 martie, Belgia, în cel de-al patrulea joc din Rugby Europe Championship. Meciul va avea loc la Bruxelles, pe King Baudouin Stadium, de la ora 16:00.

Meciul de la Bruxelles va avea o insemnatate aparte pentru rugbyul romanesc, Florin Vlaicu urmând să facă selecția cu numărul 100. Debutant pentru România, într-un meci cu Ucraina din 2006, Vlaicu este și cel mai prolific marcator de puncte din Ovalul autohton, cu 803 puncte, noteză site-ul Federației Române de Rugby.

De asemenea, în această partidă se va consemna încă un debut pentru România, Jack Cobden (1,88 cm – 100 kg), aripă de origine engleză ce evoluează în SuperLiga CEC Bank la CSM București. În ce privește proveniența jucătorilor din Primul XV, cinci joacă la echipele din Franța, patru la Timișoara Saracens, doi la CSA Steaua, doi la Știința Baia Mare și doi la CSM București.

Primul XV: 1. Ionut Badiu (Carcassonne), 2. Eugen Căpățână (Timișoara Saracens) 3. Alexandru Țăruș (Beziers), 4. Johan Van Heerden (Știinta Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Tarbes), 6. Viorel Lucaci (CSA Steaua), 7. Mihai Macovei (cpt)(Colomiers), 8. Andrei Gorcioaia (Massy), 9. Valentin Calafeteanu (CSM București), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 11. Jack Cobden (CSM București) 12. Sione Fakaosilea (Știinta Baia Mare), 13. Jack Umaga (Timișoara Saracens), 14. Mădălin Lemnaru (Timișoara Saracens), 15. Cătălin Fercu (Timisoara Saracens).

Rezerve: 16. Andrei Rădoi (Timișoara Saracens), 17. Constantin Pristavița (Știinta Baia Mare), 18. Alexandru Gordaș (CSA Steaua), 19. Valentin Popârlan (Timișoara Saracens), 20. Dorin Lazăr (Timișoara Saracens), 21. Florin Surugiu (CSA Steaua), 22. Jody Rose (Timișoara Saracens), 23. Stephen Shennan (Timișoara Saracens).

România joacă cu Belgia pentru a cincea oară

Meciul de sâmbătă de la Bruxelles reprezintă a cincea întâlnire între Stejari și Diavolii Negri, primele patru dispute revenind românilor. Ultima dată cele două echipe s-au întâlnit în 2014, la Constanța, într-un meci din Cupa Europeană a Națiunilor ce a contat și pentru calificările la Cupa Mondială, când România s-a impus cu 29-10.

„Belgia este o echipa curajoasa, care nu are nimic de pierdut, de aceea va da totul, va incerca sa ne surprinda, sa ne provoace. Astfel de echipe care nu au nimic de pierdut sunt cele mai periculoase pentru ca joaca de oriunde si doresc sa demonstreze ca pot mult mai mult. Cu siguranta ne vor pune probleme, dar noi mergem doar cu gandul la victorie, nu exista alta optiune pentru noi. Trebuie sa continuam pozitiv aceasta campanie de calificare si asta nu poate fi decat prin rezultate”, a declarat Mihai Macovei, căpitanul României.

„Ma bucur ca am reusit sa ajung sa reprezint Romania de atatea ori, am asteptat momentul acesta de cand am doborat vechiul record si sper sa continui. Au fost 11 ani frumosi, cu multe momente bune, cu experiente de neuitat si sper ca pe viitor sa fie la fel. Echipa Romaniei este speciala, este locul in care am crescut ca jucator, locul in care am legat multe prietenii, incepand de la juniori. Echipa nationala m-a facut ceea ce sunt, este o mandrie pentru mine sa reprezint Romania, sa fiu aici”, a declarat Florin Vlaicu, cel mai selecționat rugbyst român din toate timpurile.