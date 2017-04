Reprezentativa României, 676 de puncte, a coborât 7 poziții față de luna martie în clasamentul FIFA/Coca-Cola publicat joi, 6 aprilie.

În fruntea ierarhiei, Brazilia (1661 puncte) a preluat conducerea de la selecționata Argentinei (1603). Podiumul este completat de Germania (1464), urmată de Chile (1403) și Columbia (1348).

Adversarele României din grupa de calificare la Campionatul Mondial din Rusia 2018 se află pe următoarele poziții:

# 11 Polonia 1183 puncte | a urcat un loc

# 51 Danemarca 657 puncte | a coborât 3 locuri

# 62 Muntenegru 560 puncte | a urcat două locuri

# 67 Armenia 527 puncte | a urcat 18 locuri

# 105 Kazahstan 325 puncte | a coborât 11 locuri

Următorul meci al României este cel cu Polonia, pe 10 iunie, în deplasare, în preliminariile Campionatului Mondial 2018.

Cum se calculează punctajul în clasamentul FIFA

Punctajul unei naționale se calculează pe o perioadă de patru ani prin adunarea:

– mediei de puncte în meciurile din ultimele 12 luni

– mediei de puncte în meciurile mai vechi de 12 luni (care se depreciază anual prin înmulțirea cu 0.5, 0.3, respectiv 0.2 în cei trei ani)

Numărul de puncte (P) obținute la un meci depinde de următorii factori/coeficienți:

– Rezultatul meciului, victorie sau egal (R)

– Importanța meciului, de la un simplu amical până la preliminarii de Campionat Mondial (I)

– Valoarea adversarului (V)

– Confederația din care face parte adversarul (C)

Formula de calcul a punctajului obținut la un meci:

P = R x I x V x C

(R) : Echipele primesc 3 puncte la victorie, un punct la egal și zero puncte la înfrângere. În cazul unui meci decis la lovituri de departajare, câștigătoarea primește două puncte, iar învinsa un punct

(I) : Meci amical = 1.0; Preliminarii continentale = 2.5; Turneu final continental / Cupa Confederațiilor = 3.0; Campionat Mondial = 4.0

(V) : Valoarea adversarului este exprimată într-un număr egal cu 200 minus locul ocupat de oponent în clasamentul FIFA (cel mai recent). Excepție: liderului ierarhiei îi este întotdeauna desemnat coeficientul 200, iar echipelor clasate sub locul 150 le este desemnat automat coeficientul 50.

(C) : CONMEBOL = 1.0; UEFA = 0.99; AFC/CAF/OFC/CONCACAF = 0.85