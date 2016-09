România – Muntenegru 1-1. Daum: ”Mai avem 9 finale. Calificarea nu se câștigă din primul meci”. Vezi și reacțiile lui Stanciu și Adi Popa

România a remizat cu Muntenegru, scor 1-1, în primul meci din Grupa E a preliminariilor Campionatului Mondial din 2018. A fost un meci anost timp de 85 de minute și de-a dreptul nebun în ultimele zece minute.

Christoph Daum, noul selecționer al României, spune că șansele de calificare rămân intacte. „Sunt mulțumit, dar nu complet, pentru că am avut șansa să câștigăm acest meci. După cum s-a jucat repriza a doua, meritam victoria. În prima, am fost puțin nervoși, nu am putut controla meciul. Partea a doua a fost mai bună. Muntenegru are mulți jucători buni. Mulți jucători au jucat la maximum, au dat totul, au fost la limită. Benzar a fost extraordinar pe partea dreaptă. Hoban și Bicfalvi au fost foarte buni, au muncit foarte mult pentru echipă. Am avut câteva ocazii, dar ar fi trebuit să jucăm mai bine, să fim mai concentrați în fața porții. În apărare, trebuia să fim mai atenți, mai ales la fazele fixe. Am fi meritat, totuși, trei puncte astăzi, măcar pentru repriza a doua”, a spus Daum.

„Oricine ar fi început, ar fi fost un meci dificil. Știam că prima repriză va fi mai grea, nu am avut o bună circulație a mingii, pasele au fost o problemă. Oricine ar fi jucat, ar fi avut aceleași probleme. Știam că în repriza a doua vom ataca mai mult și planul era să aducem jucători proaspeți. Popa a marcat, a fost excelent, dar într-un fel am pregătit asta.

Cel mai important este interpretarea poziției pe care joci. Trebuie să muncim mai mult la flexibilitate. Nu se câștigă calificarea din primul meci, asta e sigur. Mai avem încă nouă finale. În prima am pierdut două puncte, nu am câștigat unul. Dar trebuie să mergem înainte. Vom avea șansa să facem și noi surprize. Totul e deschis în această grupă”, a mai declarat Daum.

Adi Popa: ”Nici n-am apucat să mă bucur pentru gol”

„A fost un meci de infarct, cu penalty ratat la ultima fază, cu goluri pe final. Nici nu am apucat să simt bucuria de la gol, pentru că imediat am şi primit. Am dat totul, am vrut să câştigăm, dar atât am putut. Ştiam că sunt periculoşi la fazele fixe, i-am urmărit la analiza video. Păcat că nu am rezistat 90 de minute, ar fi fost o victorie importantă.

Nu suntem mulţumiţi. Ne-am dorit victoria şi am avut-o în mână. În condiţiile în care în Kazahstan s-a termin 2-2, ne pare rău că nu ma câştigat. E o grupă echilibrată, sunt 3-4 echipe care au şanse la primul loc, dar sperăm să fim noi cei care ne bucurăm la final”.

Stanciu a greşit execuţia, dar sunt sigur că la următorul va marca. Ştiu că e un băiat puternic, îşi va reveni”

Toată lumea vrea să joace, dar prioritar e obiectivul echipei, apoi vine cel individual. Eu am fost profesionist, am intrat şi mi-am făcut treaba, păcat că golul meu nu a adus victoria”, a declarat marcatorul Adi Popa.

Stanciu: „Îmi cer scuze românilor!”

„Îmi cer scuze coechipierilor şi tuturor românilor pentru penalty-ul ratat. Nu am avut lacrimi în ochi, am decis să execut penalty-ul. Din păcate nu am reuşit să marchez.

Nu are rost să vorbim de terenul de joc. Trebuia să câştigăm meciul şi să arătăm că suntem mai buni decât ei. E un început de campanie, au apărut mulţi jucători noi, sperăm să învăţ şi să învăţăm din greşelile meciului de astăzi şi să câştigăm dubla din octombrie.

Probabil nu va fi ultima dată când bat penalty-uri. M-am simţit bine pe acea poziţie, am încercat să-mi pun coechipierii în valoare prin pase. Cred că meritam victoria. Nu cred că am suferit aşa mult, per total cred că a fost un meci bun, s-a făcut un efort mare şi neşansa a făcut să nu câştigăm”, a declarat Nicolae Stanciu.