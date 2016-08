România – Muntenegru. Christoph Daum lucrează cu fiul său pentru calificarea tricolorilor la CM 2018

Christoph Daum, selecționerul naționalei de fotbal a României, i-a convins pe şefii FRF să-l coopteze în staff şi pe fiul său cel mare, Marcel Daum.

Acesta îi va pune la dispoziţie tatălui său analize video atât despre tricolori, cât şi despre adversari.

Marcel, 30 de ani împliniți pe 20 iulie, este băiatul rezultat din prima căsătorie a lui Christoph Daum cu Ursula. El a mai lucrat cu tatăl său la Fenerbache, între 2009-2010, și o scurtă perioadă, în 2011, la Eintracht Frankfurt.

Marcel este în continuare video analist la Eintracht Frankfurt, unde a mai colaborat cu antrenorii Armin Veh, Thomas Schaaf și Niko Kovaci. Acesta se ocupă și de scouting.

Daum jr. are studii economice și a intrat în lumea fotbalului în 2008, la FC Koln, evident sub comanda tatălui său.

A jucat fotbal la juniorii lui FC Koln și la Viktoria Frechen. Este căsătorit cu Filiz și are un băiat de un an și 10 luni, pe care îl cheamă Noah Can.

”90 la sută din discuțiile cu tata sunt legate de fotbal”, a declarat Marcel pentru express.de.

Christoph Daum are patru copii

Christoph Daum mai are o fiică, Janine (27 de ani), din prima căsătorie, și încă doi copii, Jean-Paul (15 ani) și Cara Julie (11 ani), cu actuala soție Angelica Camm.

FRF l-a tras pe linie moartă pe vechiul analist video Adrian Stanciu și l-a avansat de la tineret pe Marius Francisc. Acesta va lucra sub comanda lui Marcel Daum. ”Este tânăr și poate învăța mai multe de la neamț!”, au explicat federalii.