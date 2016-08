România – Muntenegru. Deși i-a făcut toate poftele, Daum s-a trezit mitraliat de Reghecampf: ”Repetă ce era înainte”

Christoph Daum, noul selecționer al echipei naționale, are tot mai multe bătăi de cap cu realitățile fotbalului mioritic și cu bălăcăreala fără motiv specifică nouă. La prima acțiune oficială cu el ca selecționer, neamțul a avut de gestionat două situații: „dezertarea” pentru o zi a lui Nicolae Stanciu, care a semnat cu Anderlecht, și alegerea celui de-al treilea portar.

Neamțul s-a dovedit foarte conciliant și la solicitarea Anamariei Prodan, soția lui Reghecampf, care i-a cerut să-i dea drumul lui Stanciu ca să semneze cu belgienii de la Anderlecht, dar și când Steaua a cerut să nu fie convocat Niță, pentru că nu mai avea decât varianta Ionuț Poiană pentru meciul de mâine cu CSM Poli Iași.

În ciuda acestor favoruri, Daum s-a ales cu o nouă „porcăială”. Neamțul a recunoscut că l-ar fi vrut pe stelistul Florin Niță, după ce a aflat că Tătărușanu s-a accidentat. „Am făcut o mare greșeală să le permit celor de la Steaua să joace cu Iașiul, în cadrul perioadei FIFA. Ieri, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i sun pe cei de la Steaua. L-am cerut pe Niță, dar din cauza faptului că Iașiul nu a acceptat amânarea partidei, am decis să-l las acolo din respect clubul Steaua, pentru că au nevoie de portar, neavând niciun alt portar la dispoziție. În acest moment, trebuie să-i înțeleg pe cei de la Steaua și nu voi insista cu venirea lui Niță în cantonament, chiar dacă am tot dreptul să-l convoc la echipă. În mod cert mi-ar fi plăcut să-l am Niță la echipă”, a spus Daum.

Cel nemulțumit a fost însă chiar Laurențiu Reghecampf. Acesta crede că elevul său ar fi trebuit să fie titular cu Muntenegru, nicidecum a patra soluție pentru echipa națională. „Niță cred că ar fi trebuit să fie primul portar la națională. Și cred că selecționerul ar trebui se ne lase pe noi în pace, să se ocupe de ce are de făcut la națională. Nu ne-a făcut nicio favoare, trebuia să-l cheme pe Niță de la început. Am înțeles că Daum e un antrenor cu altă mentalitate, dar văd că se repetă ce era înainte. În momentul în care noi am decis cu cei de la Iași să amânăm meciul și că nu ne bazăm pe jucătorii care sunt selecționați, atunci să rămână așa cum am stabilit inițial. Selecționerul trebuie să cheme jucătorii care joacă cel mai bine.

Portarul Stelei, Florin Niță, a explicat ce s-a întâmplat: „A venit o telegramă pentru convocarea mea, dar antrenorul nostru și cel al naționalei s-au înțeles să rămân aici, pentru că avem meciul de mâine seară”.