România – Muntenegru (duminică, 21.45). Povestea eroului zilei: Nicușor Stanciu. A făcut naveta cu ”rechini”, a fost Mister Boboc, la 16 ani era să-și piardă piciorul! Imagini nemaivăzute cu cel mai în vogă tricolor / EXCLUSIV

Nicușor Stanciu, 23 de ani, fotbalistul în picioarele căruia naționala de fotbal a României își pune toată nădejdea, la debutul în preliminariile CM (duminică seară, Cluj Arena, ora 21.45, TVR 1 și LIVE pe libertatea.ro), ascunde un destin de film. De la 10 ani, a făcut naveta, zilnic, câte 18 kilometri dus și alți 18 întors, iar la 16 ani a suferit o accidentare oribilă. Iată-i povestea lui Stanciu, cel mai scump jucător român vândut din Liga 1 (9,8 milioane de euro, de la Steaua la Anderlecht, tranzacție perfecată luni).



O echipă a cotidianului ”Libertatea” a intrat în universul giuvaierului ”albanez” (așa se alintă, singuri, locuitorii din Alba Iulia). Am pășit tiptil, în vârful picioarelor, astfel încât să nu tulburăm liniștea în care tricolorii s-au cufundat, înaintea partidei cu ex-iugoslavii. Mai întâi, am bătut la porțile arenei Unirea, apoi am luat la pas aleile satului Craiva (comuna Cricău), în care s-a născut și a crescut mijlocașul.

La stadion, oficiile de gazdă au fost făcute de antrenorul care l-a descoperit pe jucător, Alexandru Kalanyon, cel care a acceptat să ne ducă peste tot: de la teren la sala de mese, trecând și pe la vestiare și pe la dușuri. ”O să vă duc, mai întâi, pe terenul doi, cel pe care Nicu a făcut primii pași în fotbal”.

La club, îngrijitor la teren este fratele fostului fotbalist Ovidiu Maier (foto), iar locul terenurilor secundare a fost luat de afaceri imobiliare.

Verdele gazonului a rămas neatins doar pe terenul II. ”Aici, la terenul II, Nicu a fost adus de mamă-sa. Spunea că puștiul se afla pentru prima dată la fotbal. Am schimbat câteva pase cu el. I-am pasat ușor pe dreptul, i-am pasat la fel pe stângul, apoi i-am trimis mingea mai tare și a făcut preluare corectă. După ce am văzut cum lovește mingea, excelent cu ambele picioare, am întrebat-o pe mama lui dacă nu cumva a mai jucat fotbal, dar îmi ascunde amănuntul ăsta. Nu mai văzusem așa talent. I-am zis doamnei: «Mâine, să-mi aduceți două poze de-ale lui»”. Nu mai făcusem așa ceva, să legitimez pe cineva după doar câteva pase schimbate. De la 10 ani, Nicu a făcut naveta de la Craiova la Alba Iulia. Îl aducea fie mama, fie un vecin. Sunt rechini, așa li se spune celor care aduc oameni cu ocazia”, spune tehnicianul posesor de licență A.



Cum a crescut în carieră

”Am crezut foarte mult în Nicu. Pe când avea 13 ani, am spus că va ajunge mare fotbalist. L-am pregătit între 10 și 15 ani. L-am avut căpitan și purtător de număr 10 la grupele 1991, 1992 și 1993. Toți antrenorii s-au îndrăgostit de calitățile lui. El a fost mereu provocat. La grupa lui era un coleg talentat, un fel de Maradona. L-a depășit pe acesta. Apoi, s-a după o grupă mai mare. L-a depășit și pe cel mai bun de-acolo. S-a dus și la cea de-a treia grupă, a făcut la fel și acolo. Iar acum, în șase luni, a progresat enorm. Era maci mic cu un cap decât ceilalți colegi”, spune mentorul celui mai în vogă fotbalist român.



”Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine”

Caracterizarea proaspătului jucător de la Anderlecht continuă: ”Nicu este un tip modest, care vorbește pe teren, cu mingea. În rest, nu a vorbit de rău pe nimeni. L-am dus în turnee afară, în Spania și în Franța. Era foarte timid. Nici acum nu vorbește prea mult, iar când ne întâlnim, are momente în care pune capul în pământ. Are un respect enormalââ față de mine. Din «domn profesor» nu mă scoate. Eu îi spun «Copilu», fie «Stancone». Ieri (n.r. – miercuri), mi-a trimis un sms: «Coach, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine»! Când era la Vaslui, îmi spunea că are niște emoții când stătea lângă Sânmărtean, Wesley, Adailton. Ce fotbaliști… Sânmărtean, care era tătic la Vaslui, făcea pase cu el, a simțit că e fotbalist! Asta spune totul. Este ambidextru nativ, are un curaj extraordinar”.



Cum îl caracterizează pe STANCIU antrenorul care l-a format:

Are șutul lui HAGI

Are tehnica și ghidonează mingea precum SABĂU

Are ceva din DORINEL MUNTEANU, la felul cum dă pase în gaură

Are disciplina lui BELODEDICI

Are un frate mai talentat!

Nicușor are un frate mai mic, Rareș (foto), care îi calcă apăsat pe pe urme. Joacă atacant la o grupă pregătită de același Kalanyos: ”Are viteză de reacție mai mare decât Nicu. E foarte atent și a venit la fotbal de mai devreme, la 6 ani. Îi tot spun lui Nicu faptul că Rareș e mai talentat decât el”.





Coach se epilează și se vopsește!

La 40 de ani, Nicolae Alexandru Kalanyos se poartă precum un dandy. Disperțuiește tatuajele, dar se epilează și își vopsește podoaba capială, pe care și-o prinde într-o codiță. Antrenorul merge des la sală. A jucat fotbal, atacant în liga secundă. ”Aveam viteză. Am mers și și la atletism. În clasa a XII-a, am alergat suta de metri în 11,48 secunde, iar la groapa cu nisip am sărit 6,2 metri”. A fost însă un jucător atipic. ”Mi-a plăcut școala. Am ales-o în detrimentul fotbalului. La 23 de ani, eram și profesor de Sport, dar și jucător în Divizia B. ”Am căutat să fiu un exemplu pentru jucători, pentru că, pentru ei, antrenorul trebuie să fie un model”. Anul trecut, la o televiziune locală, Stanciu l-a măgulit pe antrenorul său: ”A reușit să ne facă oameni, ne-a învățat să vorbim frumos”.



Comparația cu Țălnar!

Care a fost visul lui Kalanyos? ”Mi-am dorit tot timpul ca Stanciu să ajungă mai mare decât Țălnar, care este cel mai valoros jucător dat de către Alba Iulia. Țălnar a jucat la națională, are trei titluri cu Dinamo, Stanciu a jucat la națională și are doar două titluri cu Steaua. Cred, însă, că Stanciu l-a depășit deja pe Țălnar și are doar 23 de ani”.

Accidentare groaznică, la 16 ani

Nicușor Stanciu face parte dintr-o generație cu Gicu Grozav, Dinu Moldovan, Alex Giurgiu și Paul Păcurar. ”La 15 ani, Stanciu a fost luat la echipa mare, la Apulum Alba Iulia. Juca la juniori republicani, apoi venea pe terenul doi. La 16 ani, a debutat la un meci cu Forex. Brașov, în liga a doua. A făcut o înșurubare, una pe care el o face des, și și-a distrus genunchiul stâng. S-a dus la medic, a fost operat. Doctorii i-au spus: «Copile, nu mai joci fotbal niciodată»! A plâns, a stat șase luni pe bară, timp în care s-a mai împlinit, a mai luat kilograme. Era durduliu. L-am încurajat tot timpul. S-a întors la juniorii republicani și și-a revenit. Câte reproșuri am primit de la sponsori, de la antrenorii care aveau copiii la lot, pe motiv că îl băgam pe Nicu. Invidia era mare. Când Nicu a ajuns fotbalist, toți m-au felicitat! Cariera lui Nicu a fost tot timpul în urcare, la 11, la 13, la 15 ani…

La 17 ani, Sliskovici l-a debutat la 17 ani, în Liga 1, la Apulum – Steaua. Nu mai spun că, la 12 ani, l-am pus să bată un penalty decisiv, la un turneu în Franța. A dat gol. Apoi, la Capacitate, avea examen la Geografie. Echipa noasttră juca la Blaj, în faza zonală. Aveam nevoie de el. A scris de nota 5 la examen, iar o mașină l-a așteptat, ca să-l ducă repede la meci. A intrat în minutul 10 și ne-a câștigat meciul cu golul său. Eu îl văd jucând în Spania. Aș vrea la Barcelona, fiindcă are în echipă mingicari ca el. Le spuneam jucătorilor din lot că trebuie să aibă două-trei solutii de pasare. El avea 6! Cât de bine putea să schimbe partea. Îi spuneam mereu că el este liderul, că este cel mai bun”.

Visul cel mare al lui Nicușor: ”Familia mea să nu mai muncească niciodată”!

Visul lui Stanciu este să-și ajute financiar familia. ”Vrea ca nimeni din familia lui să nu mai muncească vreodată”, dă din casă antrenorul. Vândut de Apulum la FC Vaslui pentru 240.000 de euro, Stanciu a trăim prost, la Alba Iulia. Avea 100 de euro salariu, la tineret. Apoi, la Vaslui avea 6.000 de euro pe lună, dar n-a fost plătit. În primul sezon la Steaua, a câștigat 6.000 de euro, în al doilea – 8.000 de euro, iar în al treilea – 10.000 de euro. După meciul România – Spania 0-0, Gigi Becali i-a mărit salariul la 20.000 de euro pe lună. Acum, la Anderlecht, încasează 900.000 de euro pe an!

Imaginea anului: a fost Mister Boboc!

La școală, Nicușor nu a fost un elev genial, dar a atras atenția asupra lui. A fost ales ”Mster Boboc”. De asmenea, a ajutat echipa de fotbal să adune victorii în campionatul inter-școlar.



Și-a luat Mercedes

Nicușor Stanciu și-a schimbat, recent, nu doar statutul, devenind stranier, ci și mașina pe care o conduce. A renunțat la un Audi A6 și a încălecat pe un Mercedes, bolid achiziționat cu 30.000 de euro. În acest timp, colegul său de generație, Gicu Grozav, care este ieșit din cicruitul naționalei, se ”dă” prin Alba Iulia cu un Maserati scump cât o vilă: 150.000 de euro.