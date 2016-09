România – Muntenegru (duminică, 21.45). REPORTAJ la Craiva, locul unde s-a născut Stanciu. Terenul de pe islaz! Tătăl lui Nicușor, fost instalator, are capre!

După ce a fost la Alba Iulia, echipa ”Libertatea” a decins în satul natal al noului star al naționalei. În Craiva, de unde Nicușor Stanciu a făcut naveta timp de opt ani, toți știu unde locuiește familia.





Pe drumul plin de pietriș care înseamnă ulița pe care a crescut eroul naționalei se lucrează. Când vede mașina cu număr de București și pe fotoreporterul Dumitru Angelescu cu aparatul la gât, săteanul Tudor Pintea se oferă să-i deschidă poarta bisericii. ”Am crezut că vreți să fotografiați mai de-aproape. Mă duc să aduc cheile?”. Află că avem alte gânduri decât cele turistice și acceptă să ne fie ghid. Pintea (foto) a fost coleg cu Nicolae Stanciu, tatăl lui Nicușor. ”A lucrat cu mine, era instalator. Eu am 42 de ani, iar el are cu 6-7 ani mai mult. Are oi, capre. Are 7 capre. Elisabeta, mama lui Nicușor, este casnică”.

Terenul de pe izlaz

Nea Tudor nu prea le are cu fotbalul: ”Rareș, fratele lui Nicușor, îmi spunea că se va face portar”, deși informațiile sunt că fratele starului joacă atacant, dar primește voios să-l cinstim cu o bere. O închină întru succesul lui Nicușor, cel care a adus celebritate satul. Nu a urmărit ultimele știrile cu Stanciu, de la televizor. ”Eram plecat cu oile, dar am auzit la radio că Steaua a făcut 1-1 cu Iașiul”. În sat, nu toți. Un tănăr care lucrează la magazinul sătesc nu se-nveselește deloc, când aude de Nicușor: ”Nu vreau să spun nimic despre Stanciu. Căutați pe altul, eu nu sunt cel mai potrivit. De ce? L-am învățat fotbal, iar acum nici nu mă mai salută!”.

Pe izlaz, două porți dispuse asimetric ne însoțește la ieșirea din sat. Este locul în care Nicușor a început fotbal, iar acum, iarba este călcată de doi copii care își trag unul altuia la poartă. Ar fi vrut ca Nicușor să se joace cu ei, dar constată triști că fiul familiei Stanciu și-a luat zborul.

”Libertatea” a respectat solicitarea făcută de Elisabeta Stanciu, mama sportivului, de a nu-i fi fotografiată vila. Soții Stanciu (foto cu tatăl Nicolae și cu mama Elisabeta, aceasta din urmă apărând la semnarea contractului cu FC Vaslui) locuiesc acum în oraș.