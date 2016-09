România – Muntenegru (duminică, ora 21.45). Ce gafă! Jovetici, vedeta oaspeților, a prins-o ”dezbrăcată” pe o jurnalistă de-a noastră!

Stevan Jovetici, 26 de ani, este star la naționala de fotbal a Muntenegrului. Fotbalistul născut la Podgorica joacă la Inter Milano, dar are și alte cluburi grele în CV.

După ce a început la Partizan Belgrad, Jovetici a plecat la Fiorentina, în 2008, apoi la Manchester City, iar acum joacă la Inter.

La conferința de presă de sâmbătă seară, starul a fost întrebat de către o jurnalistă de la Pro TV cum se înțelegea cu Ciprian Tătătrușanu, la Fiorentina.

Răspunsul jucătorului a fost următorul: ”Tătărușanu a venit la Fiorentina după ce am plecat eu de-acolo. Nu am jucat cu Tătărușanu, dar am jucat alături de Pantilimon (n.r. – la City)”.

Jovetici a activat la Fiorentina în perioada 2008-2013, pe când Ciprian Tătărușanu, 30 de ani, este la Fiorentina din 2014. Astfel, cei doi n-aveau cum să se intersecteze. La City, Stevan a activat în perioada 2013-2015.

La ”cetățeni”, Costel Pantilimon (29 de ani), acum la Watford, a fost legitimat în intervalul 2012-2014, intersectându-se timp de un an cu Jovetici.

”Mă simt bine. Echipa României joacă acasă, ne va ataca. Sunt sigur că vom găsi cel mai bun răspuns. Am auzit despre problemele legate de teren. Am urmărit echipa României, nu aș putea să spun cine este periculos. Grupa este foarte atractivă. Toată lumea poate învinge pe toată lumea. Am jucat doi-trei ani alături de Adi Mutu. Nu știu cine îi calcă pe urme. Va avea un succesor, mai devreme sau mai târziu, la naționala României”, a mai spus, la conferința de presă, Jovetici, cel plin de tatuaje.

La Fiorentina, Adi Mutu a jucat în perioada 2006-2011, astfel că, timp de doi ani, l-a avut coleg pe muntenegrean.