România – Muntenegru (duminică, ora 21:45). Am scotocit prin carnețelele secrete ale lui Christoph Daum

Echipa națională de fotbal a României debutează duminică seara în preliminariile CM 2018, sub comanda noului selecționer Christoph Daum.

Tehnicianul german nici nu concepe ca tricolorii să nu învingă Muntenegru, pe gazonul vopsit de pe Cluj Arena. Christoph Daum crede că jucătorii s-au familiarizat într-o săptămână de pregătire cu stilul său de joc. Selecționerul în vârstă de 62 nu lasă nimic la voia întâmplării. Lucrează după planificării exacte și își notează absolut tot într-un carnețel, așa cum obișnuia să o facă și pe la echipele de club la care a lucrat de-a lungul carierei.

”Am reușit multe în această perioadă de timp, dar nu veți vedea duminică ce nu s-a mai văzut până acum în fotbalul mondial. Important este să ne concentrăm duminică pe punctele noastre forte și vreau să vă mărturisesc că avem foarte multe puncte forte”, a precizat selecționerul.

”Schimbare și adaptare”

”Vreau să creăm calea românească, pentru că avem jucători de calitate, avem jucători cu potențial, jucători care au experiență în România, jucători care au experiență în campionate din străinătate. Vrem să aducem o îmbunătățire continuă prin două principii: schimbare și adaptare. Nu cred că vom vedea duminică pe teren noua generație a fotbalului românesc, dar știu sigur că vom vedea duminică un pas deja făcut spre această nouă generație. Am lucrat foarte mult în această săptămână și la fiecare antrenament, la fiecare ședință , am văzut cu câtă dăruire au participat și cât de mult s-au implicat acești jucători. Ei au crescut de la zi la zi în această săptămână, s-au adaptat stilului meu, și poate că nu e ușor să te adaptezi unui stil nou, unui antrenor nou, iar după două-trei zile am văzut că s-au obișnuit cu lucrurile pe care vreau să le implementez”, a menționat selecționerul României.

România – Muntenegru se dispută duminică, de la ora 21,45, în direct la TVR 1 și livetext pe www.libertatea.ro