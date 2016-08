România – Muntenegru. Eric Bicfalvi: „Am trăit ca un suporter nebun meciurile naţionalei de la Euro” VIDEO

Eric Bicfalvi a revenit în circuitul echipei naţionale a României după aproape un an.

Selecţionerul Christoph Daum l-a convocat pe fotbalistul de la Tom Tomsk pentru meciul cu Muntenegru, programat duminică pe Cluj Arena, de la ora 21:45, în debutul preliminariilor CM 2018.

Eric a povestit pentru FRF TV cum a trăit în faţa televizorului meciurile României de la Euro 2016: „Am fost ca un suporter nebun. Eram acasă cu familia, chiar şi pe băiatul cel mic l-am îmbrăcat în echipament. Ne-am dorit foarte mult calificarea. Asta a fost. Este un început nou acum şi trebuie să privim spre viitor, nu în trecut”.

Bicfalvi face un apel către fani să fie alături de echipa naţională şi în preliminariile CM 2018. „Avem nevoie de ei. Va fi un turneu final foarte plăcut în Rusia. Ţelul nostru este să ajungem acolo. În 1998, când naţionala participa ultima oară la un Campionat Mondial eram un puşatn care se juca fotbal toată ziua în curtea şcolii. Eram suporter, adunam cartonaşe cu fotbaliştii, luam snacksuri şi-i dădeam drumul la fotbal”.

Mijlocaşul tricolor crede că Polonia şi Danemarca sunt favoritele grupei de calificare, dar speră ca buturuga mică să răstoarne carul mare.

Are acelaşi hobby ca şi Christoph Daum

Eric are acelaşi hobby, pictura, ca şi selecţionerul Christoph Daum. „Ultima oară am pictat în vacanţă. Când am timp liber sau când sunt puţin nervos mă mai destind cu o mâzgăleală. Mă bucur că şi selecţionerul are acelaşi hobby”, a declarat Bicfalvi, care i-a avut ca idoli în copilărie pe Zidane, Del Piero şi Totti.

„Dacă nu ajungeam fotbalist aş fi pictat prin Franţa acum”

Tricolorul şi-a imaginat ce-ar fi făcut la 28 de ani dacă nu ajungea fotbalist. „Probabil, aş fi făcut facultatea de arte şi pictam portrete pe unde prin Franţa”.





Eric a avut o copilărie tristă. La 12 ani, pe când era acasă, în Carei, Satu Mare, Eric şi-a găsit tatăl spânzurat! Alexandru, părintele lui, fusese fotbalist. L-a văzut astfel şi a rămas profund marcat pe viaţă. De atunci, a avut probleme psihice serioase. A fost crescut doar de mamă. Tragedia din copilărie a lăsat urme. Atunci când nu driblează adversarii, Eric se retrage în camera sa şi pictează.

“În şcoala generală am învăţat într-o clasă specială de pictură. Pictez în ulei şi îmi place să fac grafică, explică Eric, care îşi ţine tablourile acasă, la Carei. În creaţiile mele transpun starea mea de spirit din acel moment. Dacă sunt stresat, ies zgâriate, când sunt liniştit, ies îngrijite. Cea mai bună lucrare? O icoană cu Sfânta Maria pictată în ulei”.