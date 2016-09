Aflat în cantonamentul naționalei României pentru meciul cu Muntenegru, Florin Andone a răspuns pentru FRF TV la cele mai interesante zece întrebări puse de fani pe pagina de Facebook a echipei naționale.

Nicu Mateiu: Ce ai simțit la primul gol al tău pentru naționala României?

– A fost un moment foarte special pentru mine, am simțit o mare ușurare pentru că am dat primul gol la echipa națională. Am fost foarte fericit! Sper să dau cât mai multe goluri pentru echipa națională, sper să am noroc în viitorul apropiat și să fie totul bine. Un moment de maximă fericire!

Ionut Faur: Ce jucători ai selecta în cel mai bun ”11” all-time al echipei naționale și cu ce jucător ți-ar plăcea să fii coechipier?

– O să numesc patru jucători de la echipa națională: Mutu, Chivu, Popescu și Hagi. Și mi-ar plăcea să fiu coechipier cu Cristiano Ronaldo, mi-ar fi plăcut enorm Andrei Șevcenko. Și Lionel Messi.

Vlady Rotis Locuind în Spania de mult timp, poți să ne spui unde este diferența între ei și noi?

– În disciplină, cred eu. Sunt dedicați sută la sută pe sport. Nu zic că în România nu suntem dedicați sută la sută. Dar sunt alte medii, altă mentalitate, altă ambiție văd eu în Spania. Văd foarte mare potențial și aici în România și sunt sigur că în viitor va fi totul mai bine pentru fotbalul românesc.

”Ar fiu un vis să joc la Mondiale”

Santino Sanzio: Ce te motivează, Florin, înainte de fiecare meci al naționalei și ce ar înseamna pentru tine să fii atacantul României la un Campionat Mondial?

– Mă motivează să fac un meci bun, să îmi pot ajuta colegii, să pot fi util pentru echipa națională, pentru o țară întreagă. Și vă dați seama că ar fi un vis pentru mine să fiu atacantul naționalei la un Campionat Mondial, dar trebuie să continuu să muncesc mult și să am foarte multă ambiție pentru a ajunge să obțin acest lucru.

Dinu Matei: Ce idoli aveai când erai mic? Te-a determinat vreun jucător să te apuci de fotbal?

– Idolul meu a fost Andrei Șevcenko pe vremea când juca la AC Milan. Îmi plăcea foarte mult. Tatăl meu m-a luat de mititel de mână și m-a dus la primul antrenament și la prima echipă de fotbal. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a dus, pentru că am avut un drum bun și am ajuns undeva.

Lorencz Attila: Dacă o să dai un gol pe Bernabeu sau Camp Nou cum te vei bucura?

– O să mă bucur sau m-aș bucura în același fel cum m-am bucurat până acum. Foarte multă emoție, sunt un jucător care exagerez câteodată când dau gol. Dar sunt sigur că ar fi un sentiment foarte frumos pentru mine și m-aș bucura enorm, exploziv pot să zic.

”Ambițios, muncitor, curajos”

Laurențiu Udroiu: Dacă Florin Andone nu se făcea fotbalist, ce ar fi fost astăzi?

– Sincer, nu se știe niciodată. Sunt sigur că aș fi o persoană normală, cu munca de zi cu zi. Nu știu ce aș putea fi pentru că în viață nu știi niciodată ce se poate întâmpla, dar sunt recunoscător și foarte fericit și mândru pentru ceea ce sunt.

Mihaela Chiţu: Dacă ar fi să alegi 3 adjective care săa te descrie care ar fi acelea?

– Sunt foarte ambițios, muncitor, curajos.

Andrei Albescu: Ce sfaturi ai pentru fotbaliştii tineri?

– Să aibă încredere în ei, să viseze că pot ajunge departe, să muncească, să fie foarte serioși, să aibă mentalitatea de învingător și de a crede în el. Că poate ajunge departe pentru că și noi, jucătorii care suntem la echipa națională, am fost copii și am fost și noi ”nimeni” și am ajuns undeva departe acum.

Brat Apgt: Care a fost motivația ta în ascensiunea pe care ai avut-o sezonul trecut și ce te motivează în continuare ținând cont că ai trecut la alt nivel?

– Pot să zic că îmi doream foarte mult să joc în Primera Division și am obținut acest lucru. Îmi doresc să confirm sezonul acesta, să fac un sezon bun, să joc, cel mai important. Sper ca în viitor să ajung cu Deportivo sau cu altă echipă mai mare să joc în competiții mai importante.