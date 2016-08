România – Muntenegru: Hoban despre Daum: ”Mi-a lăsat o impresie bună. Sper să-i obișnuim pe fani cu calificările” | VIDEO

România va debuta duminică, la Cluj, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2018. Primul adversar va fi Muntenegru, iar pentru România acest meci e echivalent cu începutul mandatului antrenorului Christoph Daum. Ovidiu Hoban, unul dintre cei mai constanți tricolori, a vorbit pentru Libertatea despre noul selecționer, despre viața la Beer Sheva, foarte aproape de fâșia Gaza și gafele lui Burleanu.

Hoban despre…

…meciul cu Muntenegru

„Am venit aici cu optimism. Am început cu dreptul. Să facem tot ce depinde de noi, să facem totul ca să luăm trei puncte. E un lucru benefic să jucăm în toată țara. Eu am jucat la Cluj, știu ce atmosferă este acolo. va fi foarte frumos”.

… despre dezamăgirea fanilor după rușinea de la Euro

„De ce să se simtă umiliți fanii naționalei? Am ajuns la un turneu final. Să luăm partea bună. Că puteam face mai multe, asta e drept. Să luăm partea bună, ne-am calificat. Sperăm ca, pe viitor, să-i obișnuim pe fani cu calificările și cu o mai bună prestație la un nou turneu final”.

…despre umilința cu Albania

„Depinde de moment, nu ne putem compara cu Albania. Suntem net superior albanezilor. A fost o chestie de moment, ei și-au dorit mai mult. În prima repriză ei au înscria. În a doua repriză noi am tot încercat să înscriem, dar n-am reușit”.

…despre schimbarea staff-ului medical chiar înaintea turneului din Franța

„Nu vreau să comentez problema schimbării staff-ului medical la Euro. Nu s-a pus problema de oboseală. A fost o zi mai puțin fastă”.

…despre problemele cluburilor din România și situația Petrolului

„Fotbalul românesc nu se vede prea bine din străinătate. Niciunui jucător nu-i convine să joace fără salariu, cu întârzieri mari, într-o nesiguranță totală, să nu-ți iei banii. În primul rând joci pentru bani, mai puțin pentru club. E regretabil că s-a ajuns la ce s-a ajuns la Petrolul. Nu contează cât donez pentru Petrolul. Îmi pare rău de situația în care a ajuns. Am trăit clipe minunate acolo. Sper să promoveze an de an și să ajungă iar în prima divizie. Ar fi minunat să ajungă unde au fost odată. Ar fi mai indicat să vină echipele de tradiție, să te agăți de ceva. Poți să trăiești și din amintiri”.

…despre viața în Israel

„Deja am doi ani de când sunt acolo, e total diferit de ceea ce se vede la televizor. La Beer Sheva sunt la 40 de kilometri de fâșia Gaza, dar e siguranță. Mă trezesc devreme, pentru că-mi duc copiii la grădiniță, la școală. Dacă n-am antrenament, mă duc la cumpărături, apoi îmi iau fetița de la grădiniță, băiatul de la școală. Apoi, la antrenament.Seara, când ajung, luăm în familie. Cam așa decurge o zi din viața mea. Fac și muncă de baby sitter, dar e plăcerea mea”.

…despre Christoph Daum

„Daum mi-a făcut o impresie foarte bună. E foarte implicat, muncește de dimineață până seară, încearcă să ne cunoască pe fiecare în parte. Să vadă cu cine lucrează. Am fost la o discuție, el și-a făcut o părere despre mine. Va face o treabă bună, pentru că e un profesionist. Se tot vorbește de o întinerire a naționalei. Având o vârstă, pentru că am o vârstă mai înaintată, credeam că nu o să se bazeze pe mine. Am primit cu multă bucurie această convocare, mă bucur că încă sunt în cadrul naționalei”.

…despre cel mai negru moment al carierei

„Când jucam la Oradea, am stat în condiții mizere, într-un cămin studențesc, și, din păcate, am prins un virus care doi ani m-a ținut departe de fotbal. Era între 18-20 de ani, când era o perioadă bună pentru a crește în valoare. Cui datorez ascensiunea? Sunt multe persoane care m-au ajutat în viață. În primul rând familiei, pentru că m-a susținut. Și faptului că am muncit. Eu sunt realist, știu că la mine e mai multă muncă, decât talent. Procentul e cam de 70 la sută muncă, 30 la sută talent”.

…despre faptul că Răzvan Burleanu n-a știut la ce club joacă

„Cum să privesc acel moment? Nicicum. Eu l-am înțeles. Era atunci nou venit în cadrul echipei, al federației. N-a avut timp să se documenteze. Acum, dacă-l întrebați știe, nu numai despre mine, ci despre toți jucătorii”.