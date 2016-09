Naționala României pornește ca favorită certă în meciul cu Muntenegru, programat duminică, ora 21:45, pe Cluj Arena, în debutul preliminariilor CM 2018.

Tricolorii sunt neînvinși pe teren propriu de trei ani, de la acel 0-2 cu Turcia, de pe Arena Națională, disputat pe 10 septembrie 2013 în preliminariile CM 2014. De atunci, avem șase victorii și șase egaluri.

În schimb, Muntenegru nu a mai câștigat de un an. Ultima victorie a adversarilor noștri de duminică datează din 8 septembrie 2015, scor 2-0, cu Moldova, în deplasare. De atunci, Hrabri Sokolovi (Șoimii bravi) au disputat șase partide și au înregistrat cinci înfrângeri și un egal.

Rezultatele României în ultimele 12 partide disputate acasă

03.06.2016, amical: România – Georgia 5-1

27.03.2016, amical: România – Spania 0-0

27.03.2016, amical: România – Lituania 1-0

08.10.2015, prelim. Euro 2016: România – Finlanda 1-1

07.09.2015, prelim. Euro 2016: România – Grecia 0-0

29.03.2015, prelim. Euro 2015: România – Feroe 1-0

18.11.2014, amical: România – Danemarca 2-0

14.11.2014, prelim. Euro 2016: România – Irlanda de Nord 2-0

11.10.2014, prelim. Euro 2016: România – Ungaria 1-1

05.03.2014, amical: România – Argentina 0-0

19.11.2013, play-off CM 2014: România – Grecia 1-1

15.10.2013, prelim. CM 2014: România – Estonia 2-0

”Nu ar trebui să ne temem de nimeni, am fost la un Campionat European și nu trebuie să ne gândim decât la ce avem noi de făcut. Avem o echipă foarte bună, suntem capabili de a domina orice adversar, mai ales acasă unde suntem susținuți de public”, a spus portarul naționalei României, Costel Pantilimon.

Rezultatele obținute de Muntenegru în ultimele 12 luni

29.05. 2016, amical: Turcia – Muntenegru 1-0

29.03.2016, amical: Muntenegru – Belarus 0-0

24.03.2016, amical: Grecia – Muntenegru 2-1

12.11.2015, amical: Macedonia – Muntenegru 4-1

12/10/15, prelim. Euro 2016: Rusia – Muntenegru 2-0

09.10.2015, prelim. Euro 2016: Muntenegru – Austria 2-3

08.09.2015, prelim. Euro 2016: Moldova – Muntenegru 0-2

Tumbaković: ”Îmi doresc un rezultat bun de ziua mea”

Selecționerul Muntenegrului, Ljubisa Tumbaković a împlinit vineri 62 de ani. Acesta este, ca și Christoph Daum, în fața primul meci oficial, dar spre deosebire de selecționerul nostru are avantajul de a fi disputat deja trei amicale. ”Am fost atât de preocupat de meciul de la Cluj încât nici nu mi-am dat seama că a fost ziua mea. Mi-aș dori ca jucătorii să-mi ofere cadou un rezultat bun duminică. Am analizat bine jocul românilor. Avem informații interesante din tabăra lor. Fiecare echipa are puncte slabe. Vom încerca să aplicăm strategia noastră și să profităm de slăbiciunile lor. Cred că știu mai echipa României decât o știe Daum”, a declarat Ljubisa Tumbaković, pentru vijesti.me.

Pițurcă le-a administrat cea mai drastică înfrângere

Meciul de la Cluj-Napoca este al doilea dintre România și Muntenegru. Primul s-a disputat pe 31 mai 2008, pe stadionul Ghencea și s-a încheiat cu victoria categorică a tricolorilor, scor 4-0. A fost ultimul test susținut de România, pregătită de Victor Pițurcă, înaintea participării la Euro 2008. Este cea mai drastică înfrângere din istoria de 9 ani a naționalei Muntenegrului.

Săpunaru: ”Suntem datori să apărăm culorile țării”

Întâlnirea cu Muntenegru reprezintă prima apariție a tricolorilor după Euro 2016 și prima pentru noul selecționer, Christoph Daum.

”Nu ne simțim datori față de suporteri pentru ce s-a întâmplat la Euro, ne simțim datori pentru că reprezentăm România. Asta e cel mai important lucru. Reprezentăm România și trebuie să o facem cu brio de fiecare dată. Nu are legătură cu faptul că am făcut un Campionat European mai slab. Suntem datori să apărăm culorile țării”, a precizat Cristian Săpunaru, cel care are șanse mari să poarte, duminică, banderola de căpitan.

Daum: ”În mintea mea îmi doresc să atacăm”

Christoph Daum pregătește un debut ofensiv: ”Nu e ușor să culegi informații despre echipa Muntenegrului. Nu prea are rost să analizăm meciul lor cu Turcia pentru că știm că nu vor folosi aceiași jucători. Dar vom găsi informații în cele din urmă și vom pregăti meciul în baza informațiilor pe care le vom avea. Apoi le vom oferi jucătorilor noștri informațiile necesare atât despre punctele tari ale adversarilor, cât și despre cele slabe. Scopul nostru este să ținem mingea, să o controlăm cât mai mult, iar atunci când o pierdem să o recuperăm cât se poate de repede. În mintea mea îmi doresc să atacăm, dar să vedem cât de multe putem pune în practică din aceste lucruri. M-a impresionat dispoziția jucătorilor de a se schimba în această direcție”.

