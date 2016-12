România – Norvegia (luni, 21.45, TVR2), CE de handbal. Fetelor, scufundați-le pe vikinge! Ultimele vor fi cele dintâi?

Starul naționalei noastre de handbal Cristina Neagu a acuzat ora de plecare spre Suedia, acolo unde se dispută CE de handbal.

Fetele au plecat duminică, doar cu o zi înainte de startul competiției. Au fost ultimele ajunse în Suedia, după un drum de 12 ore!



”Sîntem pregătite, mîine începe turneul. Debutăm împotriva Norvegiei, va fi un meci foarte greu, e o echipă pe care am bătut-o rar în ultimii 15 ani. Ne-am pregătit cât am putut noi de bine și vrem să obținem puncte. Privind lucrurile pe hărtie, important este să accedem în grupele principale. Însă avem o grupă foarte grea, pentru că Norvegia și Rusia sînt extrem de puternice, iar Croația are o echipă foarte bună. Obiectivul este acum accederea în grupele principale. Oamenii au așteptări mari de la echipa noastră, știm.