România – Serbia, la Campionatul Mondial de hochei pe gheață, Divizia II, Grupa A, de la Galați. Tricolorii joacă marți, de la 20.00 (TVR HD).

Luni au debutat meciurile de la Campionatul Mondial, Divizia a II-a, Grupa A, de la Galați, Patinoarul ”Dunărea”.

Selecționata României a debutat cu dreptul, luni, la Campionatul Mondial de hochei pe gheață, Divizia a II-a, Grupa A, găzduită de Patinoarul Dunărea din Galați, printr-o victorie cu scorul de 9-1 (2-1, 3-0, 4-0) în fața Belgiei. Citește și... Laurențiu Reghecampf are reacție moale, după Astra – Viitorul 1-2: ”Nu este corect să apărem cu astfel de lucruri” Oaspeții au deschis scorul, prin Jordan Paulus (05:29), dar apoi tricolorii, la primul meci sub comanda canadianului Martin Lacroix, s-au dezlănțuit și au marcat gol după gol, câștigând categoric. Au înscris Ede Mihaly (11:23, 19:42, 23:11, 34:34, 47:30), Adrian Irimia (27:40), Csanad Fodor (43:17), Alpar Sallo (54:36) și Florian Bocu (58:21). Record de goluri la națională:

Cătălin Geru – 7 (România – Africa de Sud 19-3, CM Divizia II, grupa A, Bulgaria, 2006);

Levente Elekes – 5 (România – Spania 16-3, CM Divizia II, grupa A, Bulgaria, 2006);

Attila Borsos – 4 (România – Serbia 10-1, CM Divizia II, grupa B, 2008);

Tihamer Becze – 4 (România – Irlanda 22-0, CM Divizia II, grupa B, 2011).

”Ne simțim bine acasă, totul este foarte bine organizat. Mulțumim publicului că a venit în număr mare și le dedicăm victoria cu Belgia, cred că nu i-am dezamăgit. Am avut puține emoții la început, dar până la urmă am intrat în ritm. Am avut noroc că am întors scorul din prima repriză și am avut altă motivație în repriza a doua. În mare parte, noi jucătorii, ne cunoaștem de la echipele de club, nu conta dacă aveam mai mult timp de pregătire împreună” – Mihail Georgescu



”Mă așteptam să avem un debut puțin mai greu, eram sigur că echipa Belgiei va fi motivată, dar noi am ținut ritmul sus, iar ei au căzut din punct de vedere fizic. S-a ajuns la un scor mare, dar pe gheață s-a simțit destul de greu. Chiar dacă am avut câteva zile la dispoziție pentru pregătire, ne înțelegem bine. Din punct de vedere tactic un lucru bun este că în România sunt puține echipe, jucătorii se cunosc între ei, mare parte dintre ei sunt prieteni iar asta ajută” – Roberto Gliga



După rezultatele înregistrate în prima zi, România conduce cu 3 puncte, nouă goluri marcate- un gol încasat. Islanda, învingătoarea surpriză din meciul cu Spania, scor 3-2, este pe locul doi, cu trei punte, iar Australia, cealaltă învingătoare de ieri, 3-2, în prelungiri cu Serbia, ocupă locul trei cu două puncte.

Marți, în a doua zi a competiției de la Galați sunt programate alte trei jocuri. De la ora 13.00, Islanda va juca cu Australia, Spania va întâlni Belgia, de la ora 16.30, iar de la ora 20.00, România va juca cu Serbia.

La finalul grupei echipa de pe primul loc va promova în Divizia a I-a, Grupa B, în timp ce echipa de locul șase, ultimul, va retrograda în Divizia a II-a, Grupa B.