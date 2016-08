Romania a terminat abia pe locul 6 barajul de menținere și a retrogradat din Divizia A a Ligii Europene

La Catania, duminică, în Italia, naționala de fotbal pe plajă a României a fost învinsă de Turcia, 4-8, și a încheiat pe locul 6 barajul de menținere în Divizia A a Ligii Europene. ”Tricolorii” au retrogradat, astfel, din primul eșalon mondial.

În celelalte partide din Italia, elevii lui Viorel Farcaș au mai fost învinși de Ungaria (4-9) și de Estonia (3-4 după lovituri de departajare) și au bătut Republica Moldova (9-3).

Finalele de promovare și Supefinala, programul de duminică

09.00 – Republica Moldova 2-3 Cehia (pentru locul 7 în barajul de menținere)

10.15 – România 4-8 Turcia (pentru locul 5 în barajul de menținere)

11.30 – Germania vs Elveția (Divizia A, pentru locul 7)

12.45 – Belarus vs Italia (Divizia A – pentru locul 5)

14.00 – Estonia vs Anglia(pentru locul 3 în barajul de menținere)

15.15 – Ungaria vs Azerbaidjan (finala pentru promovare în Divizia A a Ligii Europene)

16.30 – Spania vs Rusia (Divizia A, meci pentru locul 3)

17.45 – Ucraina vs. Portugalia (SUPERFINALA)