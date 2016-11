România – Uruguay (sâmbătă, ora 18.00, Dolce 2). Primul ”15” al stejarilor”

Naționala de rugby a României intâlnește sâmbătă, în ultimul meci test al toamnei, echipa Uruguayului.

Partida va avea loc de la ora 18:00 (în direct pe Dolce Sport 2), pe Stadionul ”Arcul de Triumf”, și va fi prefațată de un concert live susținut de trupa Marius Matache si Folk Band Imperfect.

Pentru această partidă, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra pe teren. Față de echipa care a întâlnit Canada, în primul XV au intervenit, trei modificări, Andrei Rădoi, Valentin Popârlan și Stephen Shennan urmând să înceapă ca titulari.

Rădoi, meciul cu nr. 60 pentru România

În acest meci, Rădoi va îmbrăca pentru a 60-a oară tricoul României, în timp ce fundașul Cătălin Fercu se va afla la selecția cu numărul 93 și va deveni alături de Cristian Petre al doilea cel mai selecționat jucător din istoria ”stejarilor”.

De asemenea, sâmbătă are șanse de a juca primul meci pentru România și Ionuț Mureșan, care ar fi al 19-lea debutant în acest an pentru ”stejari”.

România: 1. Mihăiță Lazăr (Castres Olympique), 2. Andrei Rădoi (Timișoara Saracens), 3. Alexandru Țăruș (Beziers), 4. Johan Van Heerden (Știința Baia Mare), 5. Valentin Popârlan (Timișoara Saracens), 6. Viorel Lucaci (CSA Steaua), 7. Stelian Burcea (C)(Timișoara Saracens), 8. Andrei Gorcioaia (Valence d’Agen), 9. Florin Surugiu (Steaua), 10. Florin Vlaicu (Steaua), 11. Stephen Shennan (Timișoara Saracens) 12. Vlăduț Popa (Timișoara Saracens), 13. Jack Umaga (Timisoara Saracens), 14.Tangimana Fonovai (Timișoara Saracens), 15. Cătălin Fercu (Timișoara Saracens).

REZERVE: 16. Ionel Badiu (Carcassonne), 17. Eugen Căpățână (Timișoara Saracens), 18. Alexandru Gordaș (CSA Steaua), 19. Ionuț Mureșan (Timișoara Saracens), 20. Cristian Chirică (Știința Baia Mare), 21. Alexandru Țiglă (Știința Baia Mare), 22. Ionuț Dumitru (CSA Steaua), 23. Paula Kinikinilau (Timișoara Saracens).

”Ne așteptăm la un meci diferit, jocul echipei Uruguay ridică multe semne de întrebare echipei noastre și vom încerca să răspundem la ele. În vederea debutului campaniei de calificare din primăvară vom continua să încercăm jucători noi. Dorim să avem un lot cât mai valoros și mai bine pregătit”, a declarat antrenorul galez al ”stejarilor”, Lynn Howells.

Antrenorul echipei Uruguayului, Esteban Meneses a stabilit echipa care va întâlni România.

Uruguay: 1. Ignacio Secco (Trebol de Paysandu), 2. Carlos Arboleya (Trebol de Paysandu), 3. Mario Sagario (C) (Carrasco Polo), 4. Franco Lamanna (Perugia), 5. Diego Ayala (Montevideo Criket Club), 6. Joaquin Dell’Acqua (Montevideo Criket Club), 7. Santiago Hernandez (Carrasco Polo), 8. Gonzalo Soto (Carrasco Polo), 9. Agustin Ormaechea (Mont de Marsan), 10. Felipe Berchesi (Carcassonne), 11. Santiago Arata (Pucaru Stade Gaulois), 12 Nicolas Freitas (Carrasco Polo), 13. Santiago Gibernau (Carrasco Polo), 14. Mauro Daverio (Montevideo Criket Club), 15. Manuel Blengio (Old Christians).

Rezerve: 16. Facundo Gattas (Lobos), 17. Francisco Jimenez (Champagnat), 18. Mateo Sanguinetti (Los Cuervos), 19. Diego Magno (Montevideo Criket Club), 20. Marcos Chamian (Pucaru Stade Gaulois), 21. Guillermo Lijtenstein (Trebol de Pauysandu), 22. Juan Manuel Cat (Los Cuervos), 23. Andreas Rocco (Old Boys).

”Așteptăm meciul cu Romania, știm că este o echipă bună, care și-a schimbat stilul de joc, cu înaintași puternici și jucători de treisferturi foarte rapizi. Sperăm să facem un meci bun”, a declarat antrenorul Esteban Meneses.

Partida de sâmbătă va avea si un moment special. Dupa încălzire, care se va face pe terenul 2, jucătorii celor două echipe vor face o fotografie oficială cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și ai organizației Necuvinte, cu un mesaj de sensibilizare a opiniei publice cu privire la fenomenul violentei domestice.