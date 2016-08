România vs Muntenegru este meciul la care Christoph Daum, noul selecționer, va debuta pe banca reprezentativei noastre pe 4 septembrie (21.45, Cluj Arena). Partida va fi prima a tricolorilor după participarea la Campionatul European și prima din noua campanie de calificare, cea pentru Campionatul Mondial din 2018, ce va fi găzduit de Rusia.

UPDATE 29 AUGUST. De la reunire au lipsit Tătărușanu, accidentat, Nicolae Stanciu, învoit pentru a semna cu Anderlecht, Torje, prins cu un meci la Terek. Neamțul Daum a supervizat atent ședința de pregătire, una la care publicul a avut acces deschis. În marea majoritate a timpului, neamțul a ținut mâna la falcă, iar antrenamentul a fost condus de către secunzi, precum și de preparatorul fizic.

Când a intervenit, Daum a făcut-o în engleză, asta deși a promis că va învăța limba română. Deosebit de agitat a fost unul dintre cei doi secunzi ai săi, Rudi Verkempinck (foto dreapta). Acesta s-a zbătut permanent, gesticulând și adresându-le indicații ”albilor” și ”galbenilor”, la miuță. Din când în când, câte un ”OK” sau câte un ”Bravo”. Celălalt secund al neamțului, românul Ionuț Badea, a fost mult mai liniștit.



În tribună, pe lângă cei 150 de spectatori, s-a aflat tripleta Burleanu-Bodescu-Vișan, pe lângă care s-au gudurat Jean Vlădoiu și consilierul Andrei Vochin.

Pe scaune, fanii au găsit steaguri tricolore și cartoane cu îndemnul, scris însă fără a respecta regulile virgule, ”Hai, România”!



FOTO: Dumitru Angelescu

Lotul lărgit al tricolorilor e format din:

Portari: Ciprian Tătărușanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Silviu Lung (Astra)

Fundași: Cristian Săpunaru (Astra), Valerică Găman (Karabukspor), Vlad Chiricheș (Napoli), Cosmin Moți (Ludogorets), Dragoș Grigore (Al Sailiya), Alin Toșca (FC Steaua București), Alexandru Mățel (Dinamo Zagreb), Steliano Filip (Dinamo), Gabriel Enache (FC Steaua București)

Mijlocași: Vlad Achim (FC Steaua București), Eric Bicfalvi (Tom Tomsk), Ovidiu Hoban (Hapoel Be’er Sheva), Răzvan Marin (FC Viitorul), Nicolae Stanciu (FC Steaua București), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Gabriel Torje (Terek Grozny), Romario Benzar (FC Viitorul), Adrian Popa (FC Steaua București)

Atacanți: Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Florin Andone (Deportivo La Coruna), Claudiu Keșeru (Ludogorets), Dorin Rotariu (Dinamo)

Lotul Muntenegrului pentru meciul cu România

Portari: Mladen Bozovic (Zeta Golubovci), Milan Mijatovic (FK Decic), Danijel Petkovic (Lovcen);

Fundaşi: Marko Basa (Lille), Stefan Savic (Atletico Madrid), Zarko Tomasevic (Oostende), Marko Simic (Hapoel Tel Aviv), Esteban Saveljic (Levante), Aleksandar Sofranac (Rijeka), Elsad Zverotic (Sion), Risto Radunovic (Buducnost Podgorica), Filip Stojkovic (Munchen 1860), Nemanja Mijuskovic (Vardar Skopje);

Mijlocaşi: Adam Marusic (Oostende), Nemanja Nikolic (Hapoel Tel Aviv), Nikola Vukcevic (Braga), Marko Bakic (Braga), Aleksandar Scekic (Genclerbirligi), Marko Vesovic (Rijeka), Vladimir Boljevic (AEK Larnaca), Vladimir Rodic (Karabukspor), Damir Kojasevic (Vardar), Vladimir Jovovic (Steaua Roşie Belgrad), Marko Jankovic (Partizan Belgrad);

Atacanţi: Stevan Jovetic (Inter Milano), Fatos Beciraj (Dinamo Moscova), Stefan Mugosa (Munchen 1860), Filip Raicevic (Vicenza), Luka Dordevic (Zenit Sankt Petersburg), Mirko Vucinic (Al Jazira/EAU)

UPDATE 29 AUGUST. Selecţionerul Christoph Daum a început deja pregătirea meciului cu Muntenegru, programat duminica viitoare, pe Cluj Arena, de la ora 21:45. Duminică, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia au sosit primii 14 tricolori din lotul convocat pentru partida din debutul preliminariilor CM 2018 Rusia şi prima din mandatul tehnicianului german. Ajunși pe parcursul zilei în ”Casa Campionilor”, așa cum a fost denumit centrul de pregătire de la Mogoșoaia după procesul de modernizare din ultima lună, Pantilimon, Chiricheș, Grigore, Toșca, Filip, Enache, Achim, Bicfalvi, Hoban, Stanciu, Maxim, Popa, Andone și Rotariu au intrat în programul stabilit de selecționerul Christoph Daum. Detalii, AICI.



UPDATE 29 AUGUST. România vs Muntenegru. Federația a anunțat programul naționalei în perspectiva partidei cu Muntenegru, la cantonamentul de la Mogoșoaia, dar și la Cluj-Napoca.

Luni, 29 august

► 17:00 – antrenament deschis integral presei și publicului

► 18:30 – sesiunea de interviuri exclusive cu jucătorii echipei naționale

Marți, 30 august

► 10:00 – antrenament deschis presei primele 15 minute

► 12:15 – conferință de presă a unui membru al staff-ului tehnic, urmată de conferința unui jucător

Miercuri, 31 august

► 12:15 – conferință de presă a unui membru al staff-ului tehnic, urmată de conferința unui jucător

Joi, 1 septembrie

► 10:00 – antrenament deschis presei primele 15 minute

► 12:15 – conferință de presă a unui membru al staff-ului tehnic, urmată de conferința unui jucător

Vineri, 2 septembrie

► 12:15 – conferință de presă a unui membru al staff-ului tehnic, urmată de conferința unui jucător

Sâmbătă, 3 septembrie (Cluj-Napoca)

► 17:20 – conferință de presă a unui membru al staff-ului tehnic, urmată de conferința unui jucător

► 18:00 – antrenament oficial deschis presei primele 15 minute

UPDATE 29 AUGUST. Naţionala de Muntenegrului s-a reunit, duminică seara, la Podgorica, în vederea meciului cu România, programat duminică, ora 21:45, pe Cluj Arena, în debutul preliminariilor CM 2018 Rusia.

Fotbaliştii convocaţi de selecţionerul Ljubiša Tumbakovići sunt optimişti. ”Suntem motivați. Întâlnim un adversar puternic, care a participat la Campionatul European. Deși nu s-a calificat din grupe, România are un grup solid, care a opus o rezistență puternică în fiecare meci. Au un antrenor nou şi vor fi foarte motivaţi. Trebuie să ne pregătim bine pentru a obţine un rezultat favorabil. Orice e bun în afara înfrângerii”, a declarat mijlocaşul Marko Vešovići, de la Rijeka.

UPDATE 28 AUGUST. Selecţionerul Christoph Daum a convocat 15 stranieri pentru meciul cu Muntenegru, debutul în preliminariile CM 2018 (4 septembrie, 21.45, Cluj Arena). Doar 6 au fost titulari în weekend. TOATE DETALIILE, AICI.

UPDATE 28 AUGUST. Echipa națională de fotbal a României se reunește luni, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia pentru a pregăti debutul în preliminariile CM 2018, meci care se va desfășura pe 4 septembrie, de la ora 21:45, împotriva Muntenegrului, la Cluj-Napoca. Prima ședință de pregătire a tricolorilor sub comanda noului selecționer, Christoph Daum, programată luni, ora 17:00, la Mogoșoaia, va fi deschisă în integralitate pentru spectatori și jurnaliști. Accesul fanilor în baza de la Mogoșoaia va fi permis doar pe baza biletului de intrare în arenă, care va avea valoare zero și care poate fi descărcat și printat în baza unei comenzi pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro.

Suporterii nu se înghesuie, semn că rănile provocate de eliminarea de la Euro 2016 sunt încă deschise. Până duminică, la ora 16:00, au fost rezervate doar 63 de bilete din cele 450 disponibile. O persoană poate solicita cel mult patru bilete. Ședința de pregătire va fi precedată de o sesiune de autografe cu jucătorii echipei naționale. Accesul publicului la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia se face între orele 16:30 și 17:00 pe baza biletului și a actului de identitate. Aceștia pot avea asupra lor doar drapele naționale.

Toate detaliile, AICI.

UPDATE 27 AUGUSUT. Mirarea lșui Hoban. Detalii, AICI.

UPDATE 25 AUGUST. Meciul de fotbal România – Muntenegru se va disputa pe ”Cluj Arena”, informează frf.ro. De asemenea, vânzarea biletelor s-a reluat.

Biletele sunt disponibile pe pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Acestea pot fi achiziționate atât prin plata cu cardul, cât și ramburs. Singura varianta de achiziționare a biletelor în care poți alege locul pe stadion este cea online.

Prețurile biletelor la meciul România – Muntenegru

Peluze: 35 RON

Tribuna I: 150 RON

Tribuna II: 100 RON

Family Zone: 100 RON

VIP Etaj 3: 500 RON

VIP Etaj 4: 400 RON

De asemenea, începând de luni, 29 august, biletele vor putea fi achiziționate și de la casieriile Cluj Arena, astfel:

Luni – Vineri | 11:00 – 19:00

Sâmbătă | 11:00 – 17:00

Duminică | 11:00 – 21:45

UPDATE 24 AUGUST. În urma inspecției UEFA începută ieri, 23 august 2016, la Cluj Arena, având ca subiect condițiile de disputare ale partidei România-Muntenegru din preliminariile CM 2018, a fost întocmit un raport de specialitate și trimis către forul continental.

Până la data la care concluziile UEFA vor fi comunicate Federației Române de Fotbal, am decis sistarea temporară a procesului de vânzare a biletelor pentru partida din 4 septembrie 2016.

UPDATE 24 AUGUST. Hoban și Keșeru sunt în vână. Detalii, AICI.

UPDATE 24 AUGUST. România vs Muntenegru. Consilierul președintelui FRF, Andrei Vochin, a declarat, pentru Dolce Sport, că UEFA l-a trimis pe observatorul său să inspecteze stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” după raportul trimis de acesta despre Cluj Arena, locul unde ar trebui să se joace România – Muntenegru, de pe 4 septembrie, din preliminariile CM 2018. Concluziile raportului observatorului UEFA nu au fost cele mai bune privind Cluj Arena, meci pe care ar trebui să se dispute partida România – Muntenegru. ”Omul a făcut un raport, l-a trimis, dar n-a plecat acasă. Cei de la UEFA l-au trimis de urgență să vadă și stadionul Dr. Constantin Rădulescu, al celor de la CFR Cluj. Până acum nu s-au vândut bilete peste capacitatea stadionului din Gruia. Când vedem că se depășește această capacitate, trebuie să ne oprim, măcar până se ia decizia finală”, a spus Andrei Vochin, pentru Dolce Sport. Alte detalii, AICI.



UPDATE 24 AUGUST. România vs Muntenegru, meciul de debut din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, a fost programat pe „Cluj Arena”, dar sunt probmele mari cu calitatea gazonului, care a fost grav avariat la festivalul „Untold”. UEFA a trimis marți o echipă de specialiști să analizeze situația la fața locului. Jonathan Smith, delegatul UEFA, a avut un aparat special de verificare a stării gazonului. S-au efectuat teste de elesticitate și rezistență pentru teren, iar un răspuns final va fi dat în următoarele ore. Se pare că răspunsul va fi unul pozitiv. Alte detalii, AICI.



UPDATE 24 AUGUST. România vs Muntenegru. Răzvan Raț (35 de ani) nu a fost convocat de Christoph Daum, noul selecționer al echipei naționale a României, pentru meciul din 4 septembrie, cu Muntenegru, primul din preliminariile Campionatului Mondial din 2018 și primul al germanului pe banca tehnică a tricolorilor. Raț susține că încă mai poate face față la nivel înalt și n-a ezitat să-l critice pe selecționerul neamț. DETALII, AICI.

UPDATE 23 AUGUST. România vs Muntenegru. FRF le-a pregătit o surpriză tricolorilor. Cantonamentul naționalei se numește, mai nou, Casa Campionilor. Noua titulatură face parte din proiectul de rebranduire început o dată cu instalarea noului selecționer german Christoph Daum.

UPDATE 23 AUGUST. România vs Muntenegru. ”Cluj Arena” e locul oficial de disputare al meciului, care va fi și primul al germanului Christoph Daum ca selecționer al tricolorilor. Starea jalnică a gazonului, distrus după festivalul Untold, i-a pus pe jar pe oficialii FRF. Administratorul arenei clujene, Radu Rațiu, este optimist și spune că meciul se va disputa în condiții excelente: ”Nu am nicio emoție. Sunt convins că gazonul va arăta foarte bine la meciul cu Muntenegru. L-am tuns și arată mult mai bine acum. El își mărește volumul la fiecare două zile. Nu am avut nicio discuție cu cei din FRF, privind posibilitatea de schimbare a locului de disputare a acestui meci”.

UPDATE 23 AUGUST. România vs Muntenegru. Federația a anunțat programul naționalei în perspectiva partidei cu Muntenegru, la cantonamentul de la Mogoșoaia, dar și la Cluj-Napoca.

Luni, 29 august

► 17:00 – antrenament deschis integral presei și publicului

► 18:30 – sesiunea de interviuri exclusive cu jucătorii echipei naționale

Marți, 30 august

► 10:00 – antrenament deschis presei primele 15 minute

► 12:15 – conferință de presă a unui membru al staff-ului tehnic, urmată de conferința unui jucător

Miercuri, 31 august

► 12:15 – conferință de presă a unui membru al staff-ului tehnic, urmată de conferința unui jucător

Joi, 1 septembrie

► 10:00 – antrenament deschis presei primele 15 minute

► 12:15 – conferință de presă a unui membru al staff-ului tehnic, urmată de conferința unui jucător

Vineri, 2 septembrie

► 12:15 – conferință de presă a unui membru al staff-ului tehnic, urmată de conferința unui jucător

Sâmbătă, 3 septembrie (Cluj-Napoca)

► 17:20 – conferință de presă a unui membru al staff-ului tehnic, urmată de conferința unui jucător

► 18:00 – antrenament oficial deschis presei primele 15 minute

UPDATE 22 AUGUST / România – Muntenegru. Selecționerul Ljubisa Tumbakovici a convocat 30 de jucători pentru meciul cu tricolorii. DETALII, AICI

UPDATE 21 AUGUST. România vs Muntenegru, meciul de debut al preliminariilor Campionatului Mondial din 2020 și, totodată, primul joc la cârma naționalei al noului selecționer, neamțul Christoph Daum, programat pe 4 septembrie, la Cluj, s-ar putea să nu se joace în orașul de la poalele Feleacului.

Există probleme atât cu ”Cluj Arena”, cât și cu stadionul „Doctor Constantin Rădulescu”, care n-are avizul ISU.

”Va veni o comisie de la FIFA care va verifica starea gazonului și dacă acesta nu va corespunde standardelor atunci nu se va putea juca acolo. Cu forurile europene nu te joci. Nici în Gruia nu este totul în regulă. Peluza cea nouă nu are aviz de la ISU, iar dacă se va juca acolo se va face fără spectatori”, a spus Florin Prunea.

UPDATE 21 AUGUST. Vești bune pentru selecționerul Christoph Daum, noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Claudiu Keșeru a marcat din nou și n-a făcut-o oricum, ci cu un șut fabulos, de la 40 de metri.

Claudiu Keșeru a marcat golul al doilea în partida Ludogoreț Razgrad – Montana, scor 2-0, din etapa a patra a campionatului de la Sud de Dunăre. Internaționalul român a preluat o minge aproape de de la centrul terenului, a avansat un pic, iar apoi l-a surprins pe portarul advers cu un șut de la peste 40 de metri.



UPDATE 20 AUGUST. Selecționerul își completează staff-ul cu încă 3 nemți, dintre care unul e băiatul său.

Selecționerul german al României caută să-și finalizeze staff-ul în zilele rămase până la partida România vs Muntenegru, iar pentru postul de analist video, susțin surse federale, l-a recomandat chiar pe unul dintre fiii săi, care are exact această profesie, susține gsp.ro.

Mișcarea ar urma să se oficializeze în cursul săptămânii viitoare.

UPDATE 18 AUGUST. Tricolorii vor fi întâmpinați, la reunire, de o imagine nouă, la Mogoșoaia. Conducerea FRF a decis să dea jos de pe pereții de la parterul clădirii a panourilor care înfățișează imagini din meciurile glorioase ale foștilor tricolori, în special ale Generației de Aur

Și pentru că era nevoie de un pretext pentru dușmănia fără margini pe care federalii le-o poartă celor din din Generația de Aur, explicația federalilor se leagă de o așa-zisă solicitare a noului selecționer, germanul Christoph Daum.

Neamțul ar fi cerut să vadă pe pereții cantonamentului mesaje mobilizatoare, de parcă să-l vezi pe Hagi în duel cu Maradona nu ar fi fost suficient de mobilizator! România dispută pe 4 septembrie, la Cluj, meciul cu Muntenegru, iar Torje și ceilalți băieți vor avea o surpriză, când vor se vor caza.

”Poate că Daum n-a auzit cum pregătesc meciurile Zidane, Guardiola și Simeone. Vin cu foi A4 și le lipsesc la vestiare, în camere, nu dau jos panourile care înseamnă istorie. Aici e vorba despre un evident act de răzbunare”, explică un component al Generației de Aur.

România vs Muntenegru se va disputa pe 4 septembrie, de la ora 21:45, la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena. Precedentul joc, și singurul, al echipei naționale organizat pe stadionul inaugurat în 2011 a fost cel cu Spania. La amicalul din martie 2016, încheiat cu scorul de 0-0, au asistat 26.998 de spectatori.

”Nu pot spune că știu foarte bine fotbaliștii români, dar am urmărit meciurile din Franța. Știu că mai sunt doar două luni până la meciul cu Muntenegru. Suntem sub presiunea timpului, ne vom face treaba așa. Sistemul meu favorit de joc este 4-2-3-1, ca și cel folosit de România până acum. Voi elabora însă sistemul de joc împreună cu jucătorii. Principalele schimbări pe care le voi face la naționala României sunt pregătirea fizică, disciplina tactică și spiritul de echipă de nezdruncinat”, a declarat Christoph Daum. Ce urmează după România vs Muntenegru

În 2016, tricolorii vor mai juca alte trei partide în preliminariile CM 2018. Vezi programul complet al grupei E:

► 4 septembrie 2016: Danemarca – Armenia, Kazahstan – Polonia (ora 19:00), România vs Muntenegru (ora 21:45)

► 8 octombrie 2016: Armenia – România, Muntenegru – Kazahstan (ora 19:00), Polonia – Danemarca (ora 21:45)

► 11 octombrie 2016: Kazahstan – România (ora 19:00), Danemarca – Muntenegru, Polonia – Armenia (ora 21:45)

► 11 noiembrie 2016: Armenia – Muntenegru (ora 19:00), Danemarca – Kazahstan, România – Polonia (ora 21:45)

► 26 martie 2017: Armenia – Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru – Polonia, România – Danemarca (ora 21:45)

► 10 iunie 2017: Kazahstan – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – Armenia, Polonia – România (ora 21:45)

► 1 septembrie 2017: Kazahstan – Danemarca (ora 19:00), Danemarca – Polonia, România – Armenia (ora 21:45)

► 4 septembrie 2017: Armenia – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – România, Polonia – Kazahstan (ora 21:45)

► 5 octombrie 2017: Armenia – Polonia (ora 19:00), Muntenegru – Danemarca, România – Kazahstan (ora 21:45)

► 8 octombrie 2017: Danemarca – România, Kazahstan – Armenia, Polonia – Muntenegru (ora 19:00)

Câștigătoarele celor 9 grupe de calificare merg direct la Mondial, în timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj în dublă manșă.