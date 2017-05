Românii sunt eroii zile la Mondialele de tenis de masă. Gest incredibil de fair-play făcut de Ovidiu Ionescu și Adrian Crișan / VIDEO

Românii sunt eroii zile la Mondialele de tenis de masă de la Dusseldorf. Ovidiu Ionescu și Adrian Crișan au fost aplaudați la scenă deschisă în timpul partidei de dublu cu Patrick Franziska (Germania) și Jonathan Groth (Danemarca) din primul tur al probei de dublu.

La 3-3 și 13-13 în setul decisiv, Crișan a servit foarte puțin în afara spațiului regulamentar. Arbitrul nu a sesizat, adversarii au jucat mingea, iar punctul a revenit românilor. Însă, Groth a contestat valabilitatea serviciului lui Crișan.

Deși era un punct extrem de important, Crișan și Ionescu s-au sfătuit între ei și au decis să-i spună arbitrului că mingea a căzut în careul greșit. Ovidiu Ionescu a schimbat cu mâna lui scorul și a pus punctul adversarilor, care s-au impus în cele din urmă cu 15-13. Românii au părăsit competiția de dublu cu fruntea sus, aplaudați frenetic din sală și remarcați pe site-ul oficial al competiției.

”Păcat, am jucat bine. A fost un meci pe muchie de cuțit. Din păcate serviciul meu a fost greșit. Am vorbit între noi și am decis să-i spunem arbitrului”, a declarat Crișan pentru sportulbistritean.ro. Ovidiu Ionescu activează în Germania, iar Adrian Crișan a jucat mulți ani în Bundesliga.