Românul Mihai Leca este campion în Țara Galilor! ”Șefii clubului vor organiza o petrecere la Liverpool”, a declarat fundașul central în vârstă de 26 de ani pentru monitorulexpres.ro.

Leca a făcut junioratul la Steaua, dar la seniori a jucat pentru FC Brașov, Concordia, Oțelul. Prima sa experiență în străinătate a fost în Irak, la FC Zakho, fiind dus acolo de Ilie Stan. Tot „Iliesta” l-a propus anul trecut la FC Brașov, dar în această iarnă a plecat la TNS (The New Saints), în Țara Galilor.

The New Saints FC domină autoritar campionatul, iar sîmbătă şi-a asigurat un nou titlu de campioană cu şapte etape înainte de final. Debutul lui Leca în tricoul celor de la TNS a avut loc chiar în meciul de sâmbătă cu Bangor City, cîştigat la pas de formaţia fostului „stegar“ cu 4-0, succes care le-a asigurat şi matematic cîştigarea titlului.

Mihai Leca a fost introdus pe teren în ultimele 10 minute ale partidei, iar la final s-a putut bucura alături de colegi şi suporteri de câştigarea titlului. „Sunt fericit, este primul meu titlu la seniori. Ne-am asigurat titlul de campioni, suntem calificaţi şi în semifinalele Cupei, astfel că totul e ok. Am sărbătorit puţin la restaurantul clubului şi, din ce am înţeles, şefii clubului vor organiza o petrecere la Liverpool“, a spus Leca.

Fostul fundaş al celor de la FC Braşov spune că la TNS a găsit o echipă stabilă din toate punctele de vedere, astfel că se poate concentra doar asupra fotbalului.

„Sunt foarte mulţumit de ce am găsit la TNS. Aici mă simt apreciat şi respectat. Sper să joc mai mult în acest final de sezon, echipa a mers bine până acum şi e normal ca antrenorul să mizeze pe jucătorii care au dus greul până acum.

Mă voi pregăti în continuare foarte serios şi îmi aştept rândul. În vară echipa va juca în preliminariile Champions League. În fotbalul românesc probleme sunt şi la echipele din Liga I, ce să mai spun de Liga a 2-a…

Când joci la echipă de Liga a 2-a în România şi ai un salariu de 20-30 de milioane şi sunt întârzieri cu lunile, apar problemele. Fiecare jucător are familie, unii au rate la bănci, e greu să te concentrezi doar la fotbal“, a spus fotbalistul lui TNS.

