FC Botoșani – Dinamo 2-1. Rotariu i-a dat peste nas lui Andone: ”Jocul nu merge, degeaba o dăm pe arbitraj!”

FC Botoșani – Dinamo s-a terminat cu victoria gazdelor cu scorul de 2-1. Rotariu i-a dat peste nas antrenorului Ioan Andone, dar și patronului Ionuț Negoiță, cei care au „turbat” după meci, acuzând arbitrajul. Jucătorul în vârstă de 21 de ani a argumentat clar că Dinamo a pierdut din pricina jocului slab, nicidecum din pricina arbitrajului.

„Jocul nu merge bine, au fost multe greșeli personale. Am avut o perioadă în care am jucat bine, am avut entuziasm, totul a mers bine. Acum a venit perioada în care toate ne merg prost. Singura soluție e să fim uniți, să muncim unul pentru celălalt, să fim cu adevărat o echipă.

O echipă nu înseamnă neapărat doar dacă ești pe primul loc, ci și atunci când ești mai jos. Sperăm ca această pauză să fie de bun augur. Ei au câștigat 3 puncte, degeaba ne luăm de arbitraj, pentru că punctele sunt la ei. Era bine dacă nu se dădea penalty, am auzit că nu a fost. Nu avem ce face”, a declarat Rotariu la Digisport.