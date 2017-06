Rugby. România – Brazilia (sâmbătă, ora 19.00). Două schimbări în lotul „stejarilor” pentru această întâlnire.

ACTUALIZARE 23 iunie. Nationala de rugby a Romaniei intalneste sambata, 24 iunie, in ultimul meci test al lunii, Brazilia. Meciul va avea loc la ora 19:00, pe Stadionul National Arcul de Triumf si va fi transmis in direct pe Dolce Sport. Tricolorii vor evolua în albastru, după ce ani la rând și-au obișnuit fanii cu culoarea galbenă.

Romania si Brazilia se vor intalni pentru prima data in istorie, Stejarii fiind pe locul 16 in clasamentul World Rugby, iar Tupis pe locul 29.

Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra in teren. Fata de echipa care intalnea Canada, in Primul XV s-au facut 5 schimbari, urmand sa inceapa in teren Andrei Radoi, Marius Antonescu, Andrei Gorcioaia, Jack Cobden si Marius Simionescu. Este de remarcat prezenta in Primul XV a tanarului jucator de la Timisoara Saracens, Marius Simionescu ce va evolua pe postul de fundas, dar si a lui Ovidiu Cojocaru pe banca de rezerve, cel care se afla in fata debutului in echipa Romaniei. In ce priveste provenienta jucatorilor din Primul XV, 6 joaca la echipele din Franta, 3 la Timisoara Saracens, 1 la CSA Steaua, 3 la Stiinta Baia Mare si 2 la CSM Bucuresti.

“Au fost trei saptamani diferite, foarte grele, jucatorii au raspuns pozitiv, a fost un turneu bun pentru noi pentru ca a fost interesant sa vedem cum se adapteaza baietii la conditiile noi de clima, diferenta mare de fus orar. Per total suntem multumiti de cum a evoluat echipa, insa este important sa continuam sa ne imbunatatim jocul. Brazilia este o echipa buna, puternica, a batut Canada si Uruguay, insa avem toata increderea ca va fi un meci bun. Baietii nostri sunt constienti ca ne asteapta un meci greu, ca trebuie sa ne respectam adversarul si sa ne onoram cartea de vizita”, a declarat Lynn Howells, antrenor Romania.

Incasarile obtinute din vanzarea biletelor de la meciul Romania – Brazilia, vor fi redirectionate spre familia tanarului rugbyst Andrei Burdusel, elev la CNAV, care s-a stins din viata joi, 22 iunie. Diagnosticat in ianuarie 2017 cu rabdomiosarcom cu tumora primara la nivelul muschiului abdominal si cu metasteze pulmonare, hepatice si osoase, Andrei ar fi implinit 18 ani peste trei zile, pe 25 iunie. La meciul de sambata, se va tine un moment de reculegere in memoria lui Andrei.

Compoenenta celor doua echipe:

Romania: 1.Ionel Badiu (Carcassonne), 2. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 3.Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Johannes Van Heerden (Stiinta Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Colomiers), 6. Andrei Gorcioaia (Massy), 7. Vlad Nistor(Albi) 8.Mihai Macovei (C) (Colomiers), 9.Florin Surugiu (Steaua Bucuresti), 10. Luke Samoa (Stiinta Baia Mare), 11. Jack Cobden (CSM Bucuresti),12.Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13.Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14.Fonovai Tangimana (Timisoara Saracens), 15. Marius Simionescu (Timisoara Saracens) Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CSM Baia Mare), 17. Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), 18.Alexandru Gordas (CSA Steaua), 19. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 20. Viorel Lucaci (Steaua Bucuresti), 21.Tudorel Bratu (Dinamo Bucuresti), 22. Florin Vlaicu (Steaua Bucuresti), 23. Ionut Dumitru (Steaua Bucuresti),

Echipa Braziliei:

Jonatas Santos Paulo (Bandeirantes), 2. Yan Rosetti (C) (Club Universitario de Buenos Aires),, 3. Pedro Bengalo (Desterro), 4. Cleber Dias (Poli), 5.Gabriel Paganini (Bandeirantes), 6. Joao Luis Da Ros (Desterro), 7. Arthur Bergo (SPAC), 8. Andre Arruda (Desterro), 9. Lucas Duque (Sao Jose), 10. Joshua Reeves (Jacarei), 11. Jacobus De Wet (Poli), 12. Moises Duque (Sao Jose), 13. Felipe (Sao Jose), 14. Laurent Bourda-Couhet (Bandeirantes), 15. Daniel Sancery (Sao Jose), Rezerve: 16. Endy Willian (Curitiba), 17. Lucas Abud de Andrade(Poli), 18. Matheus Rocha (Jacarei), 19. Matheus Wolf (Joaca Rugby Club), 20. Nicholas Smith (SPAC), 21. Matheus Daniel (Jacarei), 22. Robert Tenorio (Pasteur), 23. Guilherme Coghetto (Desterro)

ACTUALIZARE 22 iunie. Moment de reculegere și încasările, pentru familia îndoliată a unui fost rugbist. Detalii despre conferința de presă de joi. Doliu în sportul românesc. A murit Andrei Burdușel, fost jucător la Colegiul Național Aurel Vlaicu.

ACTUALIZARE 21 iunie, 16.15. Brazilienii sunt neînvinși în 2017. Se anunță un meci pe cinste, pe arena de lângă Mănăstirea Cașin.

ACTUALIZARE 21 iunie, 15.00. Andrei Ursache: ”Adversarii din Brazilia au un rugby specific celui în 7, cu un stil de joc asemănător Japoniei, nu sunt masivi, ci foarte rapizi, au un joc in viteză, deschis. Cred ca va fi un meci interesant, fizic, un meci pe care trebuie să îl câștigăm ca să încheiem pozitiv această serie de meciuri din luna iunie”.

Andrei Ursache, jucătorul echipei Carcassonne, a fost nominalizat în XV-le ideal din Pro D2, ediția 2016-2017.

El a mai afirmat: ”Dacă ne uitam în clasamentul mondial, Brazilia nu pare o echipa atât de valoroasă, însă dacă este să o luăm din punct de vedere rugbystic, după ce am văzut și analizat meciurile lor din Americas Rugby Championship, când au bătut Canada și Uruguay, iar în urmă cu două săptămâni au învins Portugalia, este o echipa bună, care nu trebuie ignorată sau tratată de sus”.

ACTUALIZARE 21 iunie. FRR organizează joi, de la ora 13:00, conferința de presă prilejuită de disputarea ultimului meci test World Rugby din aceasta lună, România – Brazilia. La această acțiune vor participa căpitanii și antrenorii celor două echipe și Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Încasările obținute din vânzarea biletelor la acest meci vor fi redirecționate către Andrei Burdușel, elev în clasa a XI-a a Colegiului Național Sportiv Aurel Vlaicu, diagnosticat în ianuarie 2017 cu rabdomiosarcom cu tumoră primară la nivelul mușchiului abdominal și cu metastaze pulmonare, hepatice și osoase.

———

Antrenorul naționalei de rugby a României, Lynn Howells, a făcut două schimbări în lotul primei reprezentative pentru meciul test cu Brazilia, care va avea loc sâmbătă, 24 iunie, la București, pe Stadionul Național ”Arcul de Triumf”, cu începere de la ora 19,00.

Potrivit site-ului FRR, selecționerul i-a convocat pe jucătorul de linia a doua Ionuț Lucian Mureșan, de la Timișoara Saracens, și pe pilierul Bogdan Neacșu de la CS Dinamo.

România va întâlni Brazilia pentru prima dată în istorie, viitorii adversari ai ”Stejarilor” evoluând în Americas Rugby Championship, competiție în cadrul căreia, în 2016, obțineau prima victorie în fața unei echipe din eșalonul 2 valoric, după ce învingeau Statele Unite cu 24-23.

Anul acesta, Brazilia a terminat pe locul 4 turneul la care mai participă Statele Unite ale Americii, Argentina XV, Uruguay, Canada și Chile.

În această lună, Brazilia a mai întâlnit într-un meci de pregătire, pe teren propriu, Portugalia, de care a trecut cu 25-21.

”Stejarii” au pierdut primul meci test, contra Japoniei, la Kumamoto, scor 21-33, și au câștigat la Edmonton, contra Canadei, cu 25-9.

În ierarhia mondială, România ocupă locul 16, Brazilia fiind pe poziția 29.

FRR precizează că încasările obținute din vânzarea biletelor la acest meci vor fi redirecționate către Andrei Burdușel, elev în clasa a XI-a a Colegiului Național Sportiv ”Aurel Vlaicu”, diagnosticat în ianuarie 2017 cu o boală extrem de agresivă, notează Agerpres.

Rugby. România – Brazilia. Lotul tricolorilor:

Pilieri: Constantin Pristaviță (Știința Baia Mare), Bogdan Neacșu (CS Dinamo), Alexandru Gordaș (CSA Steaua), Andrei Ursache (Carcassonne), Ionel Badiu (Carcassonne);

Talneri: Andrei Rădoi (Timișoara Saracens), Ovidiu Cojocaru (Știința Baia Mare);

Linia a doua: Valentin Popârlan (Timișoara Saracens), Johannes Van Heerden (Știința Baia Mare), Marius Antonescu (Colomiers), Andrei Iurea (Știința Baia Mare), Ionuț Lucian Mureșan (Timișoara Saracens);

Linia a treia: Viorel Lucaci (CSA Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Vlad Nistor (Albi), Mihai Macovei (Colomiers);

Mijlocași la grămadă: Florin Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu (CS Dinamo);

Mijlocași la deschidere: Florin Vlaicu (CSA Steaua), Luke Samoa (Știința Baia Mare);

Centri: Florin Vlăduț Popa (Timișoara Saracens), Paula Kinikinilau (CSM București), Sione Fakaosilea (Știința Baia Mare);

Aripi: Marius Simionescu (Timișoara Saracens), Ionuț Dumitru (CSA Steaua), Jack Cobden (CSM București), Tangimana Fonovai (Timișoara Saracens);

Fundaș: Sabin Strătilă (CSA Steaua).

