Rugby. România – Spania (sâmbătă, ora 13.00). ”Este un moment greu. Toți am fost supărați, bulversați”, a declarat aripa echipei naționale a României.

România a debutat cu un eșec rușinos în Germania, 38-41, în noua ediție a Rugby Europe Championship. Un rezultat cu atât mai greu de digerat cu cât acesta va conta și pentru calificarea la Cupa Mondială 2019 din Japonia.

‘”Toți am fost supărați, poate unii dintre colegi nu și-au revenit nici acum, însă suntem sportivi profesioniști și trebuie să mergem mai departe. Dacă am fi fost mai lucizi, mai calculați, rezultatul ar fi fost altul. Germania a avut un joc simplu, un joc bun, însă eu zic că nu Germania ne-a bătut, ci noi ne-am învins singuri. A fost și este un moment greu, toți am fost supărați, bulversați, nu ne gândeam că se poate întâmpla asta”, a declarat Ionuț Dumitru pentru site-ul oficial al FRR.

Jucătorul echipei Steaua a adăugat:”Suntem conștienți că foarte multă lume a fost dezamăgită de acest rezultat, e normal să existe critici și supărare, însă ceea ce s-a întâmplat trebuie să ne mobilizeze și mai mult, să ne unească și mai mult ca echipă. Trebuie să arătăm cât de puternici suntem, să dăm dovada de caracter și să demonstrăm asta în ceea ce jucăm pe teren”.

În legătură cu meciul de sâmbătă, cu Spania, Ionuț Dumitru a precizat: ”Acum contează meciul cu Spania și pentru acesta trebuie să fim 100% concentrați și pregătiți. Pentru noi este important să câștigăm, indiferent de terenul pe care vom juca sau de locație. Sunt foarte bine organizați în apărare, încearcă sa joace destul de mult cu treisferturile”.

România va întâlni, sâmbătă, de la ora 13.00, Spania, într-un meci din Rurgby Europe Championship, care se va disputa pe arena ”Arcul de Triumf” din București. Intrarea la acest joc este liberă.

După Spania, România joacă la Soci, cu Rusia

În ierarhia mondială, România este pe locul 16, în timp ce reprezentativa Spaniei ocupă locul 21.

După întâlnirea cu Spania, următoarele două meciuri ale ”stejarilor” vor avea loc în deplasare, pe 4 martie cu Rusia, la Soci, și pe 11 martie, cu Belgia, la Bruxelles, ultima partidă a tricolorilor din REC 2017 urmând să aibă loc la București, contra Georgiei, pe 19 martie.