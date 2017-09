Rugby. Valentin Calafeteanu vrea să revină la naţională: „Am trecut prin perioade grele. Mă bucur că am lăsat totul în urmă”.

Mijlocașul la grămadă al echipei de rugby CSM București și al naționalei României, Valentin Calafeteanu, declarat jucătorul etapei a treia din SuperLiga CEC Bank, spune că își dorește să ajungă în cea mai bună formă, astfel încât la finele anului să revină în lotul primei reprezentative

Refăcut după o accidentare care l-a ținut departe de teren aproape 4 luni, în ciuda faptului că mulți nu îi mai dădeau șanse să evolueze în acest an, Calafeteanu s-a întors mai puternic.

”Am mai trecut prin perioade grele, am avut multe accidentări, sunt într-un fel obișnuit cu aceste momente dificile ale vieții sportive. A fost greu pentru că toată lumea în jurul meu era optimistă și îmi spunea ca îmi voi reveni, însă până la urmă lupta o duci de unul singur. A fost o perioadă în care m-am întors mai mult spre spiritualitate, m-am rugat mai mult, sunt un tip credincios și cred că și datorită acestui lucru am trecut mai repede peste aceste clipe”, a spus Calafeteanu pentru site-ul SuperLigii.

Sportivul a continuat: „Mă bucur că am lăsat totul în urmă, nu am resentimente față de ce s-a întâmplat, așa a fost să fie. Am revenit pe teren încă de la debutul SuperLigii, am avut trei meciuri bune, în care am încercat să dau absolut totul. Îmi doresc să ajung la cea mai bună formă, să îmi ajut echipa și colegii cât mai mult și la sfârșitul anului să revin în echipa națională”.

În vârstă de 32 de ani, Valentin Calafeteanu este unul dintre veteranii echipei naționale, pentru care a debutat în 2004, într-o partidă test cu Japonia, iar de atunci a adunat 92 de selecții în tricoul cu frunza de stejar, numărându-se printre cei mai selecționați jucători din toate timpurile.

El a început rugbyul la Grivița, după care a trecut la Metrorex, unde a și câștigat titlul de campion național la juniori. În 2004 a făcut parte din naționala de Under 20 care s-a impus la Campionatul Mondial din Africa de Sud, eșalonul secund, după o finală cu Uruguay în care a marcat o transformare și sase lovituri de pedeapsă.

În același an a contribuit la victoria, în finala Campionatului European, împotriva Georgiei, când a concretizat două penalități, notează Agerpres.

La seniori a debutat ca jucător al lui Dinamo, cu care a cucerit trei titluri de campion, între 2004-2010, după care s-a transferat la Arad și apoi la Timișoara, echipă cu care a cucerit trei titluri de campion.

De la începutul acestui an evoluează la CSM București. ”Transferul a fost o nouă provocare pentru mine, este un proiect care mi-a plăcut și doresc să îl ducem la capăt. Am semnat pe 2 ani și jumătate și îmi doresc să obțin un nou titlu național și cu cea de-a treia echipă la care evoluez. Va fi o muncă grea, însă sunt încrezător că vom reuși acest lucru”, a spus el.

Valentin Calafeteanu vrea să revină la naţională, dar, până atunci, trage tare cu CSM Bucureşti

După derbyul cu Timișoara Saracens, CSM București se pregătește pentru o altă partidă de foc. Sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 11,00, pe Arena Zimbrilor, ”tigrii” vor întâlni o altă aspirantă la titlul național, CSM Știința Baia Mare.

”Ceea ce am reușit noi sâmbătă prin victoria în fața Timișoarei, ne obligă să mergem și la Baia Mare cu gândul la victorie. Este o echipă foarte puternică pe teren propriu, iar pentru a câștiga acolo trebuie să fim toți în formă maxima. Îmi doresc mult să facem un meci de calitate și cel mai bun să se impună”, a subliniat Calafeteanu.

În clasamentul competiției interne, pe primul loc se află Steaua, cu 15 puncte, urmată de CSM București, 11 puncte și CSM Știința Baia Mare, cu 5 puncte.

CITEŞTE ŞI: Daum se întâlneşte cu Burleanu AZI: „Sunt ambasadorul României”. Care este cel mai „negru” scenariu. Interimar cu Kazahstan?