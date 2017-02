S-a anunțat lotul României pentru meciul cu Rusia, din Rugby Europe Championship, programat pe 4 martie, la Soci.

Pentru cel de-al treilea meci al competiției, staff-ul Romaniei a stabilit un lot de 33 de jucători, mulți dintre aceștia regăsindu-se și în pregătirea celor doua partide disputate până acum, cu Germania și Spania. Jucătorii se vor reuni duminică, 26 februarie, la București.

Din acest lot, 11 jucatori provin de la Timisoara Saracens, 7 de la CSA Steaua, 5 de la Stiinta Baia Mare, 2 de la CSM Bucuresti, un jucator de la CS Dinamo si 7 jucatori din Franta. Este de remarcat revenirea in lot, dupa aproape un an, a lui Mihai Macovei, cel care a fost capitanul Stejarilor in ultimii ani. Acesta s-a accidentat in primavara anului trecut si a avut o perioada lunga de recuperare.

„Am avut un inceput mai greu de competitie si trebuie ca pana la meciul urmator, cu Rusia, sa eliminam acele lucruri care nu au mers bine in joc. Pentru urmatoarele partide au fost convocati in mare aceiasi jucatori cu care am inceput pregatirea Rugby Europe Championship. Ne bucuram ca dupa aproape un an, Mihai Macovei revine in echipa Romaniei, este un lider, un jucator exponential, care poate aduce un mare plus. S-a recuperat bine dupa accidentare, ne bazam foarte mult pe el pentru urmatoarele meciuri.

Am chemat in continuare si multi jucatori tineri pentru ca acestia trebuie sa creasca alaturi de jucatorii maturi de acum, astfel incat in momentul in care le vom cere sa joace, sa poata face pasul in echipa, sa fie pregatiti, sa cunoasca sistemul de joc si cerintele noastre. Niciun meci nu este usor, trebuie sa pregatim foarte bine fiecare partida si sa luam totul treptat, nu mai avem voie sa facem pasi gresiti. Victoria cu Spania a readus jucatorilor increderea si un moral mult mai bun in a pregati urmatoarele dispute „, a declarat Lynn Howells, antrenorul Romaniei.

PILIERI: Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), Alexandru Tarus (Beziers), Alexandru Gordas (CSA Steaua), Ionel Badiu (Carcassonne), Gigi Militaru (Timisoara Saracens)

TALONERI: Marian Capatana (Timisoara Saracens), Otar Turashvili (Colomiers), Andrei Radoi (Timisoara Saracens)

LINIA A DOUA: Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), Johan Van Heerden (Stiinta Baia Mare), Ionut Muresan (Timisoara Saracens), Marius Antonescu (Tarbes)

LINIA A TREIA: Viorel Lucaci (CSA Steaua), Eseria Vueti (CSA Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Vlad Nistor (Albi), Mihai Macovei (Colomiers)

MIJLOCASI LA GRAMADA: Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), Florin Surugiu (CSA Steaua ), Tudorel Bratu (CS Dinamo)

MIJLOCASI LA DESCHIDERE: Jody Rose (Timisoara Saracens), George Oprea (CSM Baia Mare)

CENTRI: Florin Vlaicu (CSA Steaua), Jack Umaga (Timisoara Saracens), Florin Vladut Popa (Timisoara Saracens), Sione Fakaosilea (CSM Baia Mare),

ARIPI: Stephen Shennan (Timisoara Saracens), Ionut Dumitru (CSA Steaua), Madalin Lemnaru (Timisoara Saracens), Jack Cobden (CSM Bucuresti)

FUNDASI: Catalin Fercu (Timisoara Saracens), Samoa Luke (Stiinta Baia Mare), Robert Gabriel Neagu (CSA Steaua)

