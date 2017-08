S-au stabilit seriile din Liga 3. Care sunt adversarii celor de la Farul, Petrolul și ”U” Cluj. Mâine se va stabili și țintarul etapelor.

Echipele de tradiție, susținute de marea masă a suporterilor, au fost trimise în serii diferite. Dar, chiar dacă vor promova toate, la anul se vor duela vrând nevrând, fiindcă în Liga 2 e o singură serie. Oțelul e în Seria I, Farul în Seria a II-a, Petrolul Ploiești în Seria a III-a, Unirea Alba Iulia în Seria a IV-a, iar „U” Cluj, în Seria a V-a.

S-au stabilit seriile din Liga 3. Petrolul va avea un „dușman” de moarte în echipa lui Dragnea

În principiu, acestea sunt marile favorite la promovare. Petrolul 52 Ploiești se va duela cu Voința Saelele, echipa susținută de Liviu Dragnea, care va juca la Turnu Măgurele. Pentru „U” Cluj, un adversar tare se anunță CFR II Cluj, „satelitul” rivalei din Liga 1. Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal a validat marți, 15 august, componența celor cinci serii pentru sezonul 2017-2018 al Ligii 3.

Miercuri, 16 august, de la ora 13:00, la Casa Fotbalului, sala „Nicolae Dobrin”, reprezentanții cluburilor sunt invitați la tragerea la sorți pentru stabilirea programului în seriile Ligii 3.

Cele 77 de echipe înscrise în Liga 3 au fost repartizate în 5 serii astfel:

SERIA I

CSM Bucovina Rădăuţi (SV)

ACS Sănătatea Darabani (BT)

CSM Roman (NT)

CSM Paşcani (IS)

AFC Odorheiu Secuiesc (HR)

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (HR)

CS Aerostar Bacău (BC)

ACS Olimpic Cetate Râşnov (BV)

AFC Hărman (BV)

ACS Viitorul Ghimbav (BV)

ACS KSE Târgu Secuiesc (CV)

CSM Focşani 2007 (VN)

CS Avântul Valea Mărului (GL)

CS Sporting Lieşti (GL)

AFC Metalosport Galaţi (GL)

ACS Suporter Club Oțelul Galaţi (GL)

SERIA A II-A

AS Olimpia Râmnicu Sărat 2010 CS (BZ)

AFC Metalul Buzău (BZ)

ACS Sportul Chiscani (BR)

ACS Victoria Traian (BR)

ACS FC Delta Dobrogea Tulcea (TL)

SC FCSB 2 (B)

AFC Progresul 1944 Spartac (B)

SC FC Voluntari 2 (IF)

AFC Unirea 04 Slobozia (IL)

ACS Înainte Modelu (CL)

ACSM Olteniţa (CL)

AS FC Agricola Borcea (CL)

FC Viitorul 2 (CT)

CSA Axiopolis Cernavodă (CT)

ASSCS Farul Constanţa (CT)

SERIA A III-A

CS Atletic Bradu (AG)

CS Mioveni 2 (AG)

AS FC Aninoasa (DB)

CSM Flacăra Moreni (DB)

ACS Urban Titu (DB)

AFC Astra 2 (PH)

ACS Petrolul 52 (PH)

SC Popeşti-Leordeni (IF)

ACS Viitorul Domneşti (IF)

CS Concordia Chiajna 2 (IF)

CS Tunari (IF)

AS FC Milcov (OT)

AFCM Alexandria (TR)

CS Sporting Roşiori 2008 (TR)

AFC Voinţa Saelele (TR)

SERIA A IV-A

CS Gloria Lunca Teuz Cermei (AR)

CS Naţional Sebiş (AR)

CS Şoimii Lipova (AR)

CSM Lugoj (TM)

CS Millenium Giarmata (TM)

CS Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (TM)

ACS Ghiroda (TM)

Centrul Naţional de Pregătire Timişoara (TM)

CNS Cetate Deva (HD)

FC Unirea 1924 Alba Iulia (AB)

CSM Şcolar Reşiţa (CS)

CS Internaţional Băleşti (GJ)

ACS Şirineasa (VL)

CS U Craiova 2 (DJ)

ACSO Filiaşi (DJ)

SERIA A V-A

AFC Unirea Tăşnad (SM)

ACS Fotbal Comuna Recea (MM)

CS FC Zalău (SJ)

CS Unirea Jucu (CJ)

CS Sănătatea Servicii Publice Cluj (CJ)

FC Unirea Dej (CJ)

AS FC Universitatea Cluj (CJ)

CFR 1907 Cluj SA 2 (CJ)

CSM Avântul Reghin (MS)

CS Iernut (MS)

ACS Industria Galda (AB)

CF Metalurgistul 1939 Cugir (AB)

ACS Performanţa Ighiu (AB)

CS Gaz Metan Mediaş 2 (SB)

FC Avrig (SB)

AFC Hermannstadt 2 (SB)

