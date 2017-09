S-a terminat calvarul: România a pierdut și ultimul meci de la Eurobasket, cu Muntenegru!

Echipa națională de baschet masculin a României se poate declara fericită că s-au terminat meciurile din Grupa C de la Eurobasket 2017, pentru că de mâine n-o va mi bate nimeni, pentru că nu mai are cu cine juca.

România a pierdut azi ultimul joc din Grupa C, cu Muntenegru, scor 69-86. În primul sfert n-am avut nicio șansă, scor 19-24, îl al doilea a fost și mai rău, 11-18, în al treilea am fost cât de cât în joc, scor 23-24, iar în ultimul Muntenegru s-a impus din nou: 20-16.

România a încheiat Grupa C exact așa cum se prevedea, cu cinci eșecuri din tot atâtea meciuri.

