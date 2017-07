Să râdem cu Mutu: ”N-am desființat echipa a doua, am retras-o! Am schimbat strategia”. Adrian Mutu, directorul general de la FC Dinamo, a confirmat ceea ce „Libertatea” v-a anunțat în exclusivitate, închiderea „satelitului”, dar a încercat să mascheze altfel faptul că Ionuț Negoiță a închis „robinetul”.

Adrian Mutu susține că „satelitul” Dinamo II n-a fost desființat, ci a fost „retras temporar” din Liga 3.

Să râdem cu Mutu: ”N-am desființat echipa a doua, am retras-o! Vrem ca tinerii să vină direct la echipa mare”

”Nu am desființat practic echipa a doua. Am suspendat-o pentru un an, pentru că am schimbat strategia. Vrem ca jucătorii tineri să vină direct la Dinamo, pentru că Dinamo 2 juca la un nivel slab, în Liga 3. Vrem ca cei mai buni jucători să vină direct la echipa mare”, a declarat Adrian Mutu la Digi Sport, de parcă ar fi fost obligatoriu ca tinerii să treacă și pe la „satelit”.

Fostul decar al echipei naționale a mai precizat că toți cei patru tineri jucători care au mers în cantonamentul din Slovenia, alături de prima echipă, Ricardo Grigore, Ion Gheorghe, Liviu Gheorghe și Valentin Costache, vor rămâne în lotul lui Cosmin Contra.

În realitate, „satelitul” Dinamo II a fost desființat pentru că Ionuț Negoiță, strâns cu ușa din toate părțile, a decis să reducă la minimum cheltuielile.