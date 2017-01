Sandra Izbașa a fost transformată în “Alice în țara minunilor” / FOTO

Sandra Izbașa a fost transformată în “Alice în țara minunilor”. Fosta gimnastă a acceptat provocarea lansată de hairstylist-ul Adrian Perjovschi de a participa la proiectul “Transformări radicale by Jovsky Studio” și a ales o reinterpretare a personajului de desene animate din ”Alice în țara minunilor”.

“Am acceptat această provocare pentru că mi s-a parut interesant să fiu în pielea unui personaj din desenele animate. Știam că mă las pe mâna unor profesioniști. Datorită lor m-am simțit foarte bine și am arătat spectaculos”, spune Sandra Izbașa, fostă campioană olimpică de gimnastică, azi prezentator de știri la TVR.

“Am studiat tehnica și am făcut câteva teste înainte, ca să mă asigur că iese totul foarte bine în ziua filmării, și am descoperit că este foarte ușor de realizat. Ne-am gandit să o adaptăm pe Alice, cea din țara minunilor la zilele noastre și am considerat că o coafură din funde multe este potrivită pentru acest personaj. Am lucrat extraordinar cu Sandra, iar rezultatul este wow, a arătat extraordinar”, declară și hairstylist-ul Adrian Perjovschi.

Sandra mărturisește că îi place să se reinventeze și își dorește ca anul 2017 să îi aducă noi proiecte, noi provocări: “Am vrut să transmit o altă interpretare a personajului Alice din Țara Minunilor. Alice este o fată curioasă, independentă, descurcareață și încrezatoare în propriile puteri. Îmi place să ma reinventez și să mi se potrivească stilul. Recunosc că nu am vrut să-mi dau jos fundițele dupa încheierea shooting-ului”.