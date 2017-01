Sânmărtean nu vrea să audă de Steaua Armatei: ”Prefer să mă las de fotbal”. Ceea ce se zvonea că ar putea fi prima mutare-șoc a echipei ce se va înființa în vara anului 2017, rămâne doar la stadiul de zvon.

Cel care a alimentat acest zvon a fost chiar Sânmărtean, care, în ultima zi din 2017, a spus că ar juca la echipa Armatei. Între timp, talentatul mijlocaș și-a schimbat radical poziția.

Lucian Sânmărtean (37 de ani) a declinat orice posibilă discuție cu echipa celor de la CSA Steaua, care va juca în liga a patra sau a cincea din vară. Bistrițeanul a comentat și ofertele de la Dinamo, Viitorul, Astra și Xanthi Skoda.

„Prioritar pentru mine este să plec afară”

„Am discutat cu Andone, am avut o discuţie frumoasă. Am discutat şi cu domnul Hagi, e o deosebită plăcere să asculti un om de o asemenea calitate. A fost extrem de flatant ceea ce dânsul mi-a transmis. Am discutat putin şi i-am spus că prioritar pentru mine este să plec în afară, unde e o altă situaţie, pentru că sunt pe final de carieră şi trebuie să strâng, să am și eu grijă de copilașul meu.

Nu aş zice nu unei plecări la Xanthi. Nu m-a deranjat ce a spus Meme, nu îi port pică, nu este niciun fel de problemă. Eu, mâine, poimâine, mă pot întoarce la Steaua. E destul de greu să ajung în liga a cincea. E destul de greu să ajung şi în liga a doua. Odată ce valoarea m-ar face să joc la liga a doua, prefer să mă las de fotbal”, a spus Sânmărtean la Digi Sport.

Sânmărtean este al doilea nume important după Miodrag Belodedici care spune „Nu” chemării lui Lăcătuș la Steaua Armatei.