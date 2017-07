Șase jucătoare române vor evolua în calificările pentru tabloul principal de simplu al turneului BRD Bucharest Open 2017 (WTA), găzduit de Arenele BNR din Capitală, și dotat cu premii totale de 226.750 dolari, care debutează sâmbătă.

ACTUALIZARE 15 iulie: Președintele acestui turneu, Dumitru Hărădău, a declarat, sâmbătă, că dacă terenul central al Arenelor BNR din Capitală nu va reveni în circuit, atunci turneul WTA nu se va mai desfășura la București.

”Lucrurile sunt foarte simple, dacă o să avem un teren central, o să mai jucăm 100 de ani turneul în România. Dacă nu o să reușim să jucăm pe terenul central, nu o să mai avem un turneu. Deja turneul de băieți a fost mutat la Budapesta”, a afirmat Hărădău.

Acesta a adăugat: „‘Cred că vom reuși să jucăm pe terenul central, dar dacă nu vom reuși vom construi pe terenul de fotbal (stadionul Cotroceni) un teren care să aibă 5.000 de locuri”.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a precizat: „Aș vrea să reamintesc că două dintre cele trei ediții disputate au fost câștigate de o jucătoare de la noi, Simona Halep. Sperăm ca anul acesta una dintre cele patru jucătoare, Irina (Begu), Sorana (Cîrstea), Monica (Niculescu) sau Ana (Bogdan), să ajungă cel puțin în finală. Satisfacția ar fi deplină pentru noi, cei care am depus eforturi pentru realizarea acestei competiții, și pentru sponsori și pentru tot ceea ce înseamnă mișcarea sportivă în România”.

Irina Begu, cap de serie numărul 7 la turneul de la Bucureşti, a declarat: „‘Mă bucur să particip la acest turneu. Legat de tablou, sunt jucătoare foarte bune. Îmi pare foarte rău că Sorana (Cîrstea) a picat cu Ana (Bogdan) în primul tur, cred că ambele aveau o șansă bună să facă un rezultat foarte bun. Despre meciul meu cu Ivana (Jorovic) — am jucat împotriva ei acum 2-3 ani la un turneu ITF — e o jucătoare tânără, cu potențial, nu va fi un meci ușor. Sincer, nu cred că există un meci facil pe acest tablou”.

ACTUALIZARE 15 iulie: Din cele şase sportive din România prezente în calificări, doar trei merg mai departe, după meciurile de sâmbătă: Alexandra Dulgheru, Andreea Crăciun şi Alexandra Cadanțu.

ACTUALIZARE 15 iulie: S-au stabilit meciurile din prima rundă de pe tabloul principal al turneului BRD Bucharest Open (WTA), competiţie care se desfăşoară, de luni, la Arenele BNR din Capitală.

Astfel, Sorana Cîrstea (cap de serie nr. 6) şi Ana Bogdan se vor înfrunta încă din runda inaugurală!

Celelalte meciuri din pri ma rundă ale româncelor care figurează deja pe tabloul principal al competiţiei WTA de la Bucureşti:

Monica Niculescu (cap de serie nr. 4) – Quirine Lemoine (Olanda)

Irina Begu (cap de serie nr. 7) – Ivana Jorovic (Serbia)

Irina Bara – Aleksandra Sasnovic (Belarus)

Jaqueline Cristian – Katerina Kozlova (Ucraina)

Gabriela Ruse – Isabelle Şinikova (Bulgaria)

Tabloul principal de simplu:

Anastasija Sevastova (Letonia/N. 1) — Jana Cepelova (Slovacia)

Ekaterina Alexandrova (Rusia) — Danka Kovinic (Muntenegru)

Cagla Buyukakcay (Turcia) — Polona Hercog (Slovenia)

Ana Bogdan — Sorana Cîrstea (N. 6)

Julia Goerges (Germania/N. 3) — Alexa Glatch (SUA)

Aleksandra Sasnovici (Belarus) — Irina Maria Bara

jucătoare venită din calificări — jucătoare venită din calificări

Barbora Krejcikova (Cehia) — Elise Mertens (Belgia/N. 5)

Irina Begu (N. 7) — Ivana Jorovic (Serbia)

Jaqueline Cristian — Katerina Kozlova (Ucraina)

jucătoare venită din calificări — Pauline Parmentier (Franța)

Quirine Lemoine (Olanda) — Monica Niculescu (N. 4)

Tatjana Maria (Germania/N. 8) — jucătoare venită din calificări

Nadia Podoroska (Argentina) — Maryna Zanevska (Belgia)

Elena Gabriela Ruse — Isabella Șinikova (Bulgaria)

Annika Beck (Germania) — Carla Suarez Navarro (Spania/N. 2)

Alexandra Dulgheru joacă în primul tur preliminar cu Gabriela Dabrowski (Canada), nu înainte de ora 18:00.

Junioara Mihaela Mărculescu o va înfrunta pe Alona Fomina (Ucraina), iar Georgia Andreea Crăciun o va avea ca adversară pe franțuzoaica Harmony Tan.

Cristina Dinu va primi replica unguroaicei Fanny Stollar, în timp ce Alexandra Cadanțu și Nicoleta Dascălu vor fi adversare în primul tur preliminar.

Sâmbătă, la ora 15,00, va avea loc tragerea la sorți a tabloului principal de simplu al turneului.

Programul de sâmbătă

TEREN CENTRAL, ora 10:00 am

[WC] G. Craciun (ROU) vs H. Tan (FRA)

[4] A. Cadantu (ROU) vs N. Dascalu (ROU)

[WC] M. Marculescu (ROU) vs A. Fomina (UKR)

Nu înainte de 6:00 pm

G. Dabrowski (CAN) vs A. Dulgheru (ROU)

TEREN SEMICENTRAL, ora 10:00 am

[WC] P. Udvardy (HUN) vs [6] L. Kerkhove (NED)

[3] A. Rus (NED) vs K. Kanepi (EST)

[1] J. Paolini (ITA) vs [WC] C. Argyelan (HUN)

C. Dinu (ROU) vs [7] F. Stollar (HUN)

TEREN 4, ora 10:00 am

J. Moore (AUS) vs [5] D. Seguel (CHI)

T. Lukas (CRO) vs I. Wallace (AUS)

V. Wongteanchai (THA) vs [8] K. Piter (POL)

[2] J. Fett (CRO) vs S. Karatantcheva (BUL)

TEREN 6, ora 10:00 am

T. Mrdeza (CRO) vs C. Pella (ARG)

S. Shapatava (GEO) vs J. Jaksic (SRB)

A. Pivovarova (RUS) vs M. Frech (POL)

M. di Giuseppe (ITA) vs A. Kalinina (UKR).

Tabloul calificărilor:

Jasmine Paolini (Italia) — Csilla Argyelan (Ungaria)

Gabriela Dabrowski (Canada) — Alexandra Dulgheru

Tereza Mrdeza (Croația) — Catalina Pella (Argentina)

Jessica Moore (Australia) — Daniela Seguel (Chile)

Jana Fett (Croația) — Sesil Karatanceva (Bulgaria)

Mihaela Mărculescu — Alona Fomina (Ucraina)

Sofia Șapatava (Georgia) — Jovana Jaksic (Serbia)

Panna Udvardy (Ungaria) — Lesley Kerkhove (Olanda)

Arantxa Rus (Olanda) — Kaia Kanepi (Estonia)

Georgia Andreea Crăciun — Harmony Tan (Franța)

Martina Di Giuseppe (Italia) — Anghelina Kalinina (Ucraina)

Cristina Dinu — Fanny Stollar (Ungaria)

Alexandra Cadanțu — Nicoleta Dascălu

Tena Lukas (Croația) — Isabelle Wallace (Australia)

Anastasia Pivovarova (Rusia) — Magdalena Frech (Polonia)

Varatchaya Wongteanchai (Thailanda) — Katarzyna Piter (Polonia).