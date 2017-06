Scandal în Giulești. Valerii Moraru vrea să blocheze construirea noului stadion. CS Rapid: ”N-are cum!”

Scandal în Giulești. Valerii Moraru vrea să blocheze construirea noului stadion Rapid. Clubul Sportiv Rapid a fost dat în judecată de Sierra Quadrant, noul lichidator judiciar al FC Rapid numit la propunerea patronilor Valerii şi Violeta Moraru cu scopul de recupera o parte din investiția făcută în bătrâna arenă de lângă Podul Grant: obiecte şi accesorii cum ar fi plasele porţilor, tabela de marcaj, panourile de publicitate, fotolii etc.

Președintele CS Rapid, Vali Ionescu, nu-și este îngrijorată în privinţa renovării stadionul ”Valentin Stănescu”: ”La prima acţiune în instanţă contra noastră făcută de domnul lichidator judiciar, CS Rapid a avut câştig de cauză. În plus, dânşii trebuie să ne plătească şi cheltuielile de judecată”, a afirmat preşedinta Clubului Sportiv Rapid.

„… Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale a reclamantei. Respinge excepţia lipsei obiectului acţiunii. Respinge cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale formulată de SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI S.P.R.L. in calitate de Lichidator Judiciar al societăţii FOTBAL CLUB RAPID S.A. în contradictoriu cu pârâta CLUBUL SPORTIV RAPID Bucureşti. Obligă debitoarea FOTBAL CLUB RAPID S.A. să plătească pârâtului CLUBUL SPORTIV RAPID Bucureşti suma de 1.785 lei, reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu de avocat, şi dispune înscrierea în tabelul creditorilor debitoarei societatea FOTBAL CLUB RAPID S.A. a pârâtului CLUBUL SPORTIV RAPID Bucureşti cu suma de 1.785 lei. Cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare”, scrie pe portalul just.ro.

Lichidatorul judiciar face presiuni

La rândul său, Mihai Florea, lichidatorul judiciar care pregăteşte dosarul pentru scoterea la licitaţie a bunurilor societăţii falimentare FC Rapid Bucureşti SA, susţine că poate bloca la Compania Națională de Investiții refacerea stadionului.

„În contabilitatea SC FC Rapid sunt mai multe facturi pentru anumite bunuri care au fost locate în incinta stadionului. Am încercat să vorbesc cu doamna Caciureac, n-am găsit înţelegere. Am încercat o formă de acţiune în instanţă, nu s-a putut. Am încercat să-i dau timp, să vadă despre ce e vorba şi să ajungem la o înţelegere. Eu nu vreau să blochez reconstrucţia stadionului, dar se pare că altă variantă nu am. Am vorbit şi la Compania Naţională de Investiţii. Este adevărat că, de-a lungul timpului, între FC Rapid şi CS Rapid nu s-au făcut nişte documente, dar facturile sunt foarte clare”, a declarat Florea pentru ProSport.

Vali Caciureac: ”Respectăm legea”

”Domnule, eu nu-mi dau seama ce urmăreşte domnul Florea. Poate vrea să se facă cunoscut. Nu are cum să blocheze proiectul. M-a sunat domnul Adrian Cefalan, directoul CNI, să se intereseze despre situația creată şi i-am pus la dispoziție toate documentele. Lichidatorului i-am cerut să-mi arate documente legate de bunurile pe care susţine că vrea să le recupereze şi nu poate.

Conform contractului încheiat cu echipa de fotbal, orice investiţie făcută de dânşii la stadion intră în patrimoniul privat al statului. Respectăm legea! Iar despre imprimante, xeroxuri şi altele, doar nu crede cineva că ni le lăsau nouă?! Le aduceau la meciuri și apoi le luau, normal. Cred că singurul lucru pe care-l urmăreşte este să ne facă să cedăm nervos şi cine ştie ce greşeală să facem. Altfel nu-mi dau seama de ce ar spune aceste neadevăruri.

Vom păstra toate lucrurile pe care le revendică, iar dacă instanța va decide că trebuie să le dăm, le vom da. Nu avem ce face cu ele. De altfel, eu le-am spus să ne dea în judecată pentru a proceda conform legii. La fel vom proceda și cu nocturna. Oricum, nu este reclamat ceva legat de teren sau clădiri, cred că e clar pentru toată lumea că nu are cum să împiedice reconstrucţia acestui stadion”, a declarat Vali Ionescu Caciureac.