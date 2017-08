Scandal în vestiarul lui Juventus București. Jucătorii s-au bătut între ei, machedonul Călințaru e la spital, cu mâna ruptă! L-au acuzat de blat! Antrenorul Oprița a demisionat

Scandal în vestiarul lui Juventus București. Jucătorii s-au bătut între ei, machedonul Călințaru e la spital, cu mâna ruptă!

Libertatea a scris imediat după ce Călințaru și-a bătut joc de penalty-ul din prelungirile meciului de la Ploiești (”scăriță” în brațele portarului Niță, la 1-2 cu FCSB) de scandalul de la Juventus. Liga 1, etapa 7, Juventus – FCSB 1-2. Penalty ratat de gazde în prelungiri, într-un moment în care erau în inferioritate! Călințaru, la un pas să fie bătut de colegi! Sporting a făcut show / VIDEO

Spiritele au explodat la vestiar. Călințaru a fost așteptat de colegul Bărbulescu și cei doi s-au luat la înjurături și la bătaie. ”Taurii” avuseseră un început de conflict pe teren!



George Călințaru, machedon la origine, au fost acuzat de blat, legătura făcându-se prin originea patronului Stelei, Gigi Becali, machedon și el. Călințaru, fundaș dreapta la meciul de la Ploiești, a mai ratat o ocazie uriașă.

Călințaru a spus că nu e singurul vinovat. înainte să lovească cu pumnul într-un geam și să ajungă la Spitalul Județean Ploiești cu mâna ruptă!

”Mă așteptam să avem ocazii, pentru că și în prima repriză am avut ocazii, am deschis scorul din primele secunde. Steaua nu ne-a făcut niciun cadou cu acel gol, noi am jucat foarte bine, ne-am impus stilul de joc. Nu ne mai e frică de nimeni. Am intrat foarte montați. Dacă luam un punct, era meritat. L-au certat pe Călințaru, normal”, a declarat Simon Măzărache, la Dolce Sport.

Antrenorul Daniel Oprița a anunțat că demisionează. Așa a vrut Dumnezeu, să îi iasă lui Dică, să meargă mai departe și eu să o iau de la capăt”, a spus Daniel , precizând clar că renunță la funcția sa, ”după doi ani în care am pus suflet la această echipă”.

”În acest mod, îmi risc și sănătatea. Mă consum foarte mult. Sunt împăcat că am făcut tot. M-au lăsat frații și prietenii. Am plecat la muncă în Liga 3 cu o șurubelniță la lupta cu tancurile. Am vorbit și cu băieții, au încercat, dar acești băieți cu care m-am luptat la Liga 3, la Liga 2 sunt în stare să plece odată cu mine. I-am anunțat de la pauză. Eu nu sunt ca alții care au contract pe cinci ani și stau să ia banii. Eu sunt tânăr, o iau de la capăt și din Liga 3, și din Liga 2. Eu sunt capabil să muncesc” – Oprița, la DigiSport.

Dincolo, Nicolae Dică a recunoscut: ”Nu meritam nici un egal. Eu sunt cel care e de vină, nu i-am motivat. Mă așteptam de la ei să îmi demonstreze că merită să joace mai mult, Cu această atitudine nu putem bate pe nimeni. O să văd ce decizii voi lua. Spunem că avem cei mai buni jucători. Artur a avut ghinion. Ieri a făcut primul antrenament cu noi. Avem încredere în el. Trebuie sî îi oferim timp. Într-o lună va deveni jucătorul de care avem nevoie”.

Budescu a revenit după o absenţă de trei săptămâni şi jumătate, însă nu se simte încă pregătit să joace 90 de minute în returul din play-off-ul Ligii Campionilor, cu Sporting Lisabona: ”O să fie un meci foarte greu, sperăm să facem aceeaşi partidă bună ca în tur şi să mergem mai departe. Nu sunt pregătit 100 % fizic, dar încerc să mă pregătesc şi o să vedem cât voi putea să joc.Vom avea un public numeros, sigur o să ne ajute”.