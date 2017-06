Scandal între FCSB și CSU Craiova pe portarul Andrei Vlad. Oltenii îl amenință cu suspendarea pe puștiul de 18 ani, cu înățime de 1,89 metri.

ACTUALIZARE 30 iunie. ”Problema e foarte clară. Denunțarea unilaterală implică sancțiuni. Familia lui are ceva probleme cu cămătarii din Târgoviște. A venit să ceară niște bani de la club. E o problemă mai delicată. Dacă se probează că Steaua a contribuit din umbră la această acțiune, vor fi sancțiuni. Este o speculație mass-media căreia eu îi dau parțial dreptate Jucătorul mai are contract un an.

Din cauza problemelor financiare ale familiei cineva speculează această situație. Știm cum să procedăm și ce autorități trebuie să se implice. Pe lângă sancțiune disciplinară, poate apărea și o sancțiune financiară. Dacă există un interes anterior de la un club, iar CSU Craiova a fost prejudiciat, atunci și acel club va plăti.

Lăsați-ne să ne facem treaba și o să vedeți. Acum două-trei luni Vlad apăra la Craiova și Steaua cerea excluderea din campionat pe motiv că utilizam juniorii. Acum văd că se umblă direct la juniori. Fair Play-ul e călcat în picioare în România. Meciurile dubioase de la noi au semnal până în Singapore. Andrei Vlad ar claca la detectorul de minciuni și ar spune tot ce v-am prezentat eu acum” – a spus Marcel Popescu, președintele CSU Craiova, la Dolce Sport.

”Jucătorul a reziliat contractul unilateral cu CSU Craiova. E pentru prima dată în România când se întâmplă așa ceva. Și-a asumat tot. Procesul va fi de lungă durată. Eu sunt de partea jucătorului, de aceea îl reprezint. Clubul probabil îl va da în judecată.

Comisia va judeca, riscă o pedeapsă între 16 și 24 de etape de suspendare, iar apoi poate semna cu orice echipă. El se va legitima la un alt club, iar după ce se va da sentința, va sta între 16 și 24 de etape. Este un caz unic. Chiar mă gândeam cum mi se întâmplă doar mie așa ceva. Ceea ce s-a întâmplat vă va spune Vlad. Vă dați seama că l-a deranjat ceva dacă a luat o asemenea decizie, fiind jucător de echipa națională.

Nu e adevărat ca se duce la FCSB. Orice club îl legitimează acum riscă să aibă interzis la transferuri în următoarele două perioade de mercato. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Nici Mendes nu poate regla astfel de lucruri. A fost ceva grav. Nici familia lui, nici jucătorul nu vrea să mai audă de cale de împăcare”, a spus agentul Anamaria Prodan, la Dolce Sport.

Nicolae Dică îl vrea pe Andrei Vlad, pentru a avea soluții în ceea ce privește regula U21. Craiovenii sunt fermi și anunţă că portarul este pasibil de o suspendare drastică, după ce a refuzat să se prezinte la pregătirea juveților.

Marcel Popescu susţine şi că FCSB nu ar fi avut voie să abordeze jucătorul, aflat încă sub contract cu craiovenii.

„A refuzat să vină în pregătire. Mai are un an de contract, regulamentul e clar, dacă va continua cu această atitutine atunci va risca între 12 şi 24 etape de suspendare. Contractul îi va expira în vara anului viitor, 30.06. 2018.

El nu solicită nimic, nu mai vrea să vină la pregătire. Citesc tot felul de zvonuri, cum că Dică l-ar avea pe Vlad. Dacă este așa nu aveau voie să-l abordeze pentru că este sub statut cu Craiova”, a spus Popescu, în cadrul emisiunii Digi Sport Matinal.

Vicecampioana i-a făcut deja loc în lot lui Vlad, Poiană plecând de la echipă. Pe lângă Niţă, titularul indiscutabil, FCSB îl mai are pe Toma Niga.

