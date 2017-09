Scandal la FCSB: ”Argăseală m-a amenințat! Trăiesc un calvar”. Un fotbalist din curtea vicecampioanei e dissperat și a strigat după ajutor.

Fundașul Alexandru Aldea are 22 de ani și e legat prin contract de FCSB. Fundașul central a fost împrumutat când la Fortuna Poiana Câmpina, când la Academica Clinceni, dar de mai bine de un an „șomează”. Asta pentru că FCSB vrea să-i întrerupă contractul, dar fără să-i mai plătească nimic.

„Eu sunt de la 8 ani la Steaua şi de la 19 în angrenajul echipei mari. Dar de un an şi jumătate trăiesc un adevărat calvar. Domnul Argăseală m-a chemat să îmi propună rezilierea contractului deoarece mi-a spus că nici un antrenor de la echipa mare nu are nevoie de serviciile mele”, a declarat Aldea pentru fanatik.ro.

Scandal la FCSB: ”Argăseală m-a amenințat. Antrenorii de la echipa a doua mi-au spus că e ordin de sus”

„Eu i-am spus că accept propunerea dânsului doar dacă mi se plătesc salariile până la sfârîşitul contractului sau să mi se dea măcar o parte din aceşti bani.

Eu nu câştig la Steaua nici măcar 3.000 de euro pe lună, dar domnul Argăseală mi-a spus că nu vrea să îmi dea nici un ban. În astfel de condiţii eu nu semnez nici o reziliere.

Domnul Argăseală s-a enervat şi m-a ameninţat. Mi-a spus că atât timp cât el este președinte la Steaua eu nu o să mai joc niciodată nici măcar la Steaua 2.

Mi-a spus că nici măcar nu am voie să mă antrenez cu echipa a doua. Mă pregătesc de unul singur, dar mă chinui mult. Antrenorii de la Steaua 2 mi-au spus că îmi înţeleg problema dar că nu au ce să îmi facă. Mi-au spus că au şi ei ordin de sus”, a mai declarat Aldea.

„Eu am avut o relaţie ok cu Mihai Stoica pe care îl respect mult de tot. Nu mi-am permis să îl deranjez niciodată cu problema mea, dar cred că sunt pe cale să o fac. Am nevoie de ajutorul dânsului.

Eu mai am contract cu Steaua încă doi ani, dar nu mai suport un asemnea calvar şi circ. Sper să mă ajute şi să scap de această problemă. Ei vor să mă dea afară de la Steaua fără să îmi plătească şi mie măcar o sumă cât de cât acceptabilă.

V-am spus că nu am salariu nici măcar 3.000 de euro pe lună”, a încheiat Aldea. Nici Rareș Enceanu nu e într-o situație mai fericită, fiind pierdut în aceleași probleme: FCSB nu-l mai vrea și-l înjosește.

CITEȘTE ȘI:

Totul despre iPhone 8, iPhone 8 Plus și iPhone X. Ce produse lansează Apple astăzi / FOTO&VIDEO