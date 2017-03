Scandal la FRF! Vlăduț Munteanu, acuzat că se plimbă pe banii federației! Reacția fostului dinamovist.

Oficialul Vlăduț Munteanu este în mijlocul celui mai recent frecuș de la ”Casa Fotbalului”. Numit responsabil peste contestatele centre regionale, angajat pe funcția de manager operațional, fostul mijlocaș de la Dinamo a îndeplinit rol de conducător al delegației naționalei de tineret care a disputat în Spania două meciuri de pregătire: 1-5 cu Rusia și 0-2 cu Danemarca.

La plecarea spre din Spania, patru dinamoviști, Ionuț Nedelcearu, Patrick Petre, Alin Dudea și Vlad Olteanu, s-a îmbătat și au fost scoși din lot, pe motiv că au consumat alcool și că au făcut scandal.

Vlad Munteanu (36 de ani) este văzut cu ochi răi de către colegi din FRF, după ce a lăsat baltă naționala de tineret și a venit la Cluj, pentru a asista din tribună la meciul România – Danemarca 0-0, din preliminariile Cupei Mondiale Rusia 2018.

”Munteanu a cheltuit aiurea banii federației, în loc să stea cu lotul de tineret. Nu avea ce să caute la Cluj. În plus, la Cluj au fost probleme cu locurile de cazare pentru ceilalți federali. Unii au stat pe străzi. Vlăduț nu e văzut cu ochi buni în federație. De când a venit, face rapoarte peste rapoarte și referate după fiecare acțiune. În plus, stă toată ziua cu Daum și îl «gâdilă». După incidentul de la lot, el a fost primul care a sunat în țară, să dea știrea. Înainte, l-a apelat la Daum, să-i ceară sfatul în privința celor patru petrecăreți, deși selecționerul nu are decât atribuțiuni la prima echipă”, spun federalii care îi sunt contra.

La Cluj, au fost probleme cu camerele

Contactat, Vlad Munteanu a comentat: ”Eu am plecat sâmbătă noapte din Malaga și m-am întors în Spania luni dimineață. Lotul de tineret a rămas o singură zi, duminică, fără mine. Costurile au fost de 140 de euro, atât a costat biletul, la low-cost, pe ruta Malaga-Cluj-Malaga. L-am luat vineri și l-am găsit la un preț convenabil. Așadar, nu am cheltuit mii de euro pe bilet.

Am venit la Cluj pentru a fi alături de Christoph și de ceilalți. Ce e rău în asta? Și nu am ocupat locul nimănui. Am stat într-o cameră folosită, s-a schimbat doar cearșaful în ea. A doua zi, de la ora 14 mi-am dus costumul în camera lui Andrei Vochin, iar până la iora 20.00 am stat prin oraș. Când Andrei a plecat la stadion, mi-a dat costumul. Nici la postul Dolce, cu care am contract, nu m-am dus, tocmai pentru că eram în blugi și îmi era jenă să apar astfel la televizor. Știu că au fost unele probleme cu camerele de hotel, că unii s-au mutat de la un hotel la altul, dar nu este vina mea”.

”Daum are atribuțiuni și pentru echipa de tineret, doar el a numit antrenorul acolo (n.r. – când a fost numit, la conferința de presă de instalare, germanul a afirmat că se va ocupa doar de prima reprezentativă, nedorind să îndeplinească rol de manager). Sub tutela lui sunt ambele loturi, astfel încât un jucător ca Nedelcu, de la Viitorul, să știe cu ce se mănâncă prima reprezentativă, atunci când va fi promovat, să știe sistemul de joc. Ce e rău că luăm masa împreună? Ne știm din Germania, ce să facem acum, să ne ocolim?” precizează Vlăduț Munteanu.

Vlad Munteanu este membru în Comisia Tehnică a FRF din partea administrației. La Cluj, au fost prezenți toți componenții acestei comisii, precum și membri ai Comitetului Executiv al FRF. Vlăduț Munteanu este identificat ca ”omul lui Burleanu”, fiind originar din Bacău, ca și șeful FRF.

Nu-și mai vorbește cu Ogăraru

În fotbal circulă informația că fostul dinamovist Vlăduț Munteanu s-a certat și cu ex-stelistul George Ogăraru. Cei doi au colaborat o vreme la Universitatea Cluj, în postura de președinte, respectiv antrenor. ”Ogă” ar fi aflat că băcăuanul l-ar fi vorbit de rău la superiori și ar fi pus o vorbă pentru demiterea lui. Vlăduț Munteanu explică: ”Ogăraru nu era la locul potrivit atunci, asta a fost părerea mea. Nu înseamnă că nu poate deveni un mare antrenor. Nu ne salutăm, nu ne vorbim, dar îl respect. E treaba lui ceea ce spune despre mine”.