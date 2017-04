Scandal pe marginea alegerilor de la FR Tenis: anularea Adunării Generale, ”un abuz incalificabil”.

La Federația Română de Tenis trebuia să se aleagă astăzi președintele, precum și ceilalți componenți ai conducerii executive.

Din ordinul ministrului Marius Dunca, alegerile nu au avut loc. Unul dintre membrii Adunării Generale reclamă situația.

Marius Vecerdea, președinte al unui club afiliat la FR Tenis și fin al președintelui Klaus Iohannis, a reacționat dur, prin intermediul unei scrisori deschise:

Scrisoare deschisa

Marius Vecerdea, Presedintele Asociatiei Clubului Sportiv Pamira si Directorul Sibiu Open – cel mai important turneu de tenis masculin din Romania, sustinut de mai multi membrii asociati si membrii afiliati ai Federatiei Romane de Tenis, semnatari ai unei cereri in care solicita un raspuns oficial in scris a FRT, considera ca interventia in forta a Ministrului Sportului, Marius Dunca in alegerile Federatiei Romane de Tenis prin Ordinul de Ministru emis ieri 5 Aprilie 2017 prin care anuleaza Adunarea Generala a FRT din 6 Aprilie 2017, este un abuz incalificabil pe care il considera mai mult decat un demers inadecvat functiei de Ministru, membru al Guvernului Romaniei, ba chiar un act care incalca drepturi fundamentale prevazute de Constitutia Romaniei, precum dreptul la asociere si dreptul la libera intrunire (Art. 39 si Art. 40 din Constitutie), precum si a Art. 53 din Constitutia Romaniei, care prevede foarte clar ca: „Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii sau a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor”. Numai daca un Ordin de Ministru reprezinta putere de lege, il poate exonera pe domnul Ministru Marius Dunca de raspunderea civila si penala pentru situatia creata prin emiterea Ordinului mentionat mai sus. Sau, daca domnia sa, gaseste un alt text de lege, cu putere mai mare decat Constitutia Romaniei, care sa-i permita sa ingradeasca prin Ordin de Ministru, libertatea de intrunire data de Art. 39 din Constitutie a unor persoane asociate intr-o Federatie Nationala declarata prin lege de utilitate publica. SAU daca face dovada irefutabila ca Adunarea Generala a FRT convocata astazi 6 Aprilie 2017 se impunea a fi anulata pentru cazurile prevazute la Art. 53 din Constitutie: apararea securitatii nationale, a ordinii publice, a sanatatii sau a moralei publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor.

”Noaptea ca hoții”

Mai mult decat atat, Ordinul Ministrului MTS nr. 330/ din 5 Aprilie 2017 postat la ceas de seara in jurul orelor 20:00 (se potriveste unui binecunoscut slogan „noaptea ca hotii”) se suprapune peste puterea judecatoreasca a statului!!!

Ordinul Ministrului MTS nr.330 din 5 Aprilie 2017, decide sa anuleze Adunarea Generala a Federatiei Romane de Tenis de astazi 6 Aprilie 2017 ca urmare a imposibilitatii stabilirii cvorumului legal, desi Tribunalul Bucuresti a hotarat anularea ultimelor 3 (trei) Adunari Generale a FRT, inclusiv ultima adunare generala de alegeri pentru mandatele a doi Vicepresedinti interimari supusa apelului si ramasa definitiva si irevocabila la Curtea De Apel Bucuresti, iar in motivarea ultimei hotarari din dosarul 17876/3/2016, decizia civila nr. 278 din 27.02.2017, Tribunalul Bucuresti hotaraste si stabileste precis cu referire la cvorumul legal al FRT.

Astfel spus, Ministru a stabilit prin Ordin ca nu este posibila intrunirea cvorumului legal, ba chiar a decis la Art. 3-5 din Ordinul Ministrului sa intervina prin formarea unei Comisii formate din 3 reprezentanti exclusiv angajati ai MTS, care sa decida care este cvorumul legal al FRT, neluand in considerare hotararile unei instante de judecata din Romania, prin care Tribunalul Bucuresti a hotarat foarte clar acest aspect!!!

Dealtfel, Ordinul Ministrului mentionat mai sus, mentioneaza temeiul legal prin care s-a decis emiterea documentului si deciziile luate, referindu-se la drepturile de supraveghere si control a Ministrului si Ministerului Tineretului si Sportului, insa interpreteaza eronat, dupa bunul plac si extrem de abuziv drepturile de supraveghere si control a MTS date de legea sportului nr. 69/2000 si de Regulamentul de punere in aplicare a legii sportului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 884/2001.

Articolele de lege mentionate in cadrul Ordinului de Ministru in cauza, ca temei legal pentru motivarea deciziilor date, se refera la cu totul alte drepturi de supraveghere si control, in nici un caz la ingradirea dreptului de asociere, de intrunire sau de libera exprimare. Aceste drepturi nu sunt reglementate in nici un fel in legea sportului nr. 69/2000. Ministrul interpreteaza eronat si abuziv, dreptul de suspendare a executarii hotararilor organelor de conducere a FRT, prevazut de legea sportului, incalcand in acest fel, legea care reglementeaza dreptul la asociere, dat de Constitutia Romaniei. Intr-un limbaj mai popular: Ordinul Ministrului anuleaza dreptul la intrunire a asociatilor FRT desi legea ii da dreptul doar la suspendarea hotararilor luate de asociati in Adunarea Generala. Ca si cum, Ministrul ghiceste viitorul, prezicand ca asociatii vor lua hotarari impotriva legii intr-o Adunare Generala viitoare si suspenda in avans nu doar executarea unor hotarari care nu au fost luate, ba chiar decide ca acele hotarari sunt contrare legii si ordinii publice, mai mult, chiar anuleaza dreptul nostru la libera exprimare prin emiterea unor hotarari intr-o intrunire organizata in cadrul unei Adunari Generale, mai mult anuleaza chiar dreptul la intrunire si asociere.

Se cere retragerea ordinului

Astfel de acte, care sfideaza orice regula a bunului simt, ingradind drepturi si libertati fundamentale ale cetatenilor Romaniei, incalcand singura lege care reglementeaza dreptul constitutional la libera asociere, Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii, fundatii si federatii si Ordinul Ministrului Justitiei nr. 954/B/C din 26 Aprilie 2000 in baza carora s-a constituit, se organizeaza si functioneaza Federatia Romana de Tenis, ba chiar intervenind peste puterea judecatoreasca, le consider acte total incompatibile pentru un membru al Guvernului Romaniei, si care nu au nimic comun cu valorile de care societatea romaneasca are atat de multa nevoie: demnitate, integritate, respect fata de lege si respect fata de oameni si fata de drepturile si libertatile cetatenilor.

Cer public domnului Ministru Marius Dunca, sa retraga Ordinul emis la ceas de seara, cu doar cateva ore inainte de intrunirea Adunarii Generale a FRT care avea pe ordinea de zi si alegerea Presedintelui si organelor de conducere, sa prezinte de urgenta un punct de vedere public, sa mentioneze persoanele care l-au sfatuit sa emita un asemenea Ordin, si care au semnat referatul nr. 1467 din 5 Aprilie 2017 a Directiei Generale Sport din cadrul MTS in baza caruia s-a emis Ordinul mai sus mentionat, sa le demita imediat si apoi sa-si prezinte demisia.

In caz contrar, cer domnului Prim Ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu sa ia act de aceste actiuni ale unui membru al Guvernului pe care il conduce, si sa actioneze in consecinta.

Prin acest comunicat, imi ofer disponibilitatea, institutiilor publice competente sa actioneze cu referire la situatia aratat mai sus, pentru restabilirea ordinii de drept.

Aduc la cunostinta deasemenea, pe aceasta cale, domnului Presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis constatarile de mai sus cu referire la incalcarea Constitutiei Romaniei.

Marius Vecerdea

Presedinte – Asociatia Clubul Sportiv Pamira

Presedinte – Comisia pentru modernizarea Statutului FRT (ales de Adunarea Generala FRT)