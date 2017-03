Scandalul dintre CSA și FCSB are și efecte colaterale: ”Devenise o tradiție, e păcat că nu se mai poate”. Un eveniment de tradiție s-a sistat după ce campionii europeni din 1986 au început să se certe între ei.

Steaua 86 își făcuse o tradiție din a serba evenimentul pe 7 mai, la Cheile Grădiștei. Între timp, componenții de atunci ai echipei au început să se certe.

Ovidiu Gârbacea, patronul de la Cheile Grădiștei, cel care, împreună cu Helmuth Duckadam, erau inițiatorii reunirii an de an, a declarat, pentru ziarulring.ro, că în proporție de sută la sută nu se va mai organia nimic în acest an.

„N-am discutat cu nimeni până acum despre organizarea acelui eveniment pe care îl făceam în fiecare an și care devenise o tradiție. Helmuth Duckadam era cel care organiza tot, dar n-am vorbit nimic pentru anul ăsta, nu m-a mai căutat nimeni legat de evenimentul ăsta. Și Helmuth văd că a rămas cam singur pentru că au discuții între ei.

Dacă aș invita acum generația aia din `86 ca să facem evenimentul, ar trebui să-i chem pe toți, dar nu știu dacă ar veni, pentru că nu mai sunt toți în aceeași barcă. Dar, sincer, sunt sigur că nu se va mai organiza nimic anul ăsta pentru că n-au anunțat și n-au rezervat până acum nimic. În anii trecuți, la data asta știam deja ce facem și știam câți vor fi. Erau rezervările făcute deja. Asta e, din păcate!”, a spus, pentru ziarulring.ro, patronul de la Cheile Grădiștei.

Scandalul dintre CSA și FCSB are și efecte colaterale: „Actula echipă este continuatoarea!”

„Eu sunt prieten cu toți, nu am treabă cu discuțiile lor. Sunt prieten și cu Tudorel Stoica, și cu Lăcătuș, și cu Helmuth Duckdam, sunt cu toți. Eu sunt stelist și îmi pare rău că se întâmplă acum ce se întâmplă cu acea generație, că sunt scindați. Eu sper să se ajungă la o înțelegere până la urmă.

Mie mi se pare că actuala echipă care e la Gigi Becali este continuatoarea de drept a vechii echipe Steaua. Dar eu nu știu amănunte cum a ajuns această echipă la Gigi Becali. Însă echipa aia veche este acum la Becali, eu așa spun”, a declarat omul de afaceri.