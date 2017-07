Se întâmplă în fotbalul românesc. Campioana s-a desființat! Echipa care a jucat recent în fața a 15.000 de spectatori a fost ”rasă”: ”Am vorbit cu patronul…”.

În fotbalul românesc se poartă moda „dragărilor” de echipe, mai cu tradiție sau mai noi. Dentaș Tărtășești a câștigat ultimul campionat județean din Dâmbovița și a reprezentat județul la barajul pentru Liga 3 cu Petrolul Ploiești.

Meciul desfășurat într-o atmosferă incredibilă pe stadionul „Ilie Oană”, pe 24 iunie, a fost ultimul din istoria grupării dâmbovițene, a anunțat jurnaldedambovita.ro. Primarul s-a certat cu patronul clubului, iar acesta din urmă a decis să „tragă obloanele”.

Se întâmplă în fotbalul românesc. Campioana s-a desființat. Primarul s-a supărat că echipa a jucat barajul cu „lupii” la Răcari

Dentaș Tărtășești a sucombat dintr-un orgoliu, primarul s-a supărat pe patronul de la echipă că meciul-tur cu Petrolul s-a jucat la Răcari, nu la Tărtășești.

Preşedintele Daniel Micu a anunţat că echipa care a reprezentat judeţul la ultimul baraj de promovare în Liga a III-a, pierdut în faţa Petrolului Ploieşti, îşi va întrerupe activitatea, după ce Primăria Tărtăşeşti va finanţa doar echipa satelit din localitate, care a promovat în eşalonul cinci (Onoare). Practic, vorbim despre Dentaş II, formaţie ce a solicitat schimbarea de denumire în ACS Tărtăşeşti.

„L-am sunat şi pe Angi, patronul nostru, care este plecat în străinătate, iar omul şi-a dat acordul pentru desfiinţarea echipei”, a anunţat Micu. Rămâne de văzut dacă este vorba despre o desfiinţare sau dacă Dentaş va încerca să obţină vreun beneficiu de pe urma locului de la Liga a IV-a. În mod normal, avantajată de un abandon al campioanei este PAS Pucioasa, singura echipă retrogradată din prima divizie judeţeană.

Micu: „Tudor Emil şi-a dorit să nu mai existăm”

„Primarul Cristian Tudorache şi-a luat măsuri, după ce a văzut că noi am jucat ultimele meciuri la Răcari. Înaintea şedinţei de Consiliu Local am mers la Dentaş, unde este un nou director, care a văzut reclama pe care am făcut-o în ultima perioadă şi care a spus că în proporţie de 99% va merge cu noi. Ca să aflu la şedinţă, de la primar, că Dentaş va susţine cu 50.000 lei cealaltă echipă, care va primi 30.000 lei şi de la Primărie”, a mai spus Daniel Micu.

„Sunt foarte supărat pe preşedintele AJF Dâmboviţa, domnul Tudor Emil, întrucât a trecut 16 sau 17 jucători care au funcţionat pe Dentaş, la ACS Tărtăşeşti, fără a exista un acord sau o ştampilă din partea clubului nostru. Aşa a transmis Daniel Constantin, de la ACS, în faţa consilierilor, că jucătorii au fost deja operaţi pe noul club. Văzând că e grav ce a făcut, Tudor şi-a dat seama că nu e în regulă şi s-a oprit, iar juniorii nu au mai fost transferaţi de la Dentaş.

O să fac un demers către comisiile AJF Dâmboviţa, dar şi o sesizare către Poliţie, pentru a reclama o asemenea ilegalitate. Tudor Emil şi-a dorit să nu mai existăm, oricum a fost împotriva noastră. La jocurile de baraj nu ne-a ajutat cu nimeni de la AJF, dovadă că la şedinţa tehnică dinaintea meciului de la Răcari, cu Petrolul, am fost praf. Iar dumnealui era mai paralel ca noi pe regulament”, a mai adăugat președintele.

Primăria Tărtăşeşti va finanţa doar echipa lui „Pele”

Daniel (Pele) Constantin, cel care coordonează echipa a doua de la Tărtăşeşti, susţine că nu s-a operat o schimbare de denumire în ACS. „Am depus la AJF Dâmboviţa o cerere, prin care am solicitat o schimbare de denumire, însă nu am primit un răspuns. Din câte cunosc eu, primarul de la Tărtăşeşti a fost deranjat că cei de la Liga a IV-a au mers să joace la Răcari, fără să anunţe pe nimeni.

Au fost chemaţi în şedinţă de Consiliu Local, pentru a explica această decizie, iar ei au transmis că nu mai revin la Tărtăşeşti. În aceste condiţii, primarul Tudorache a spus că nu riscă să rămână localitatea fără fotbal şi s-a luat decizia de a finanţa echipa noastră. Până acum, Primăria dădea 20.000 lei pentru prima echipă şi 10.000 lei pentru a doua.

Cât despre o finanţare de la Dentaş, eu nu ştiu nimic. Tot ce cunosc este că firma Dentaş a sistat de toamna trecută finanţările la nivelul localităţii, pentru fotbal, biserici şi unde mai mergeau”.

