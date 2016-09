Se întâmplă în România. Doi jucători au fost băgați în spital de adversari: ”Am chemat ambulanța!”

Meciurile din ligile inferioare de fotbal se transformă adeseori în alte sporturi. Mai exact, în sporturi de contact. Un astfel de eveniment era să se termine tragic.

Un joc din județul Dâmbovița s-a încheiat cu o bătaie ca-n filme. Doi jucători au avut nevoie de ambulanță pentru a fi transportați de urgență la spital!

Meciul de Liga a V-a, Spicul Jugureni – AS Coada Izvorului, desfășurat duminică după-amiază după ce trei jucători ai echipei oaspete transportați în stare gravă la Spitalul Județean Târgoviște, ca urmare a loviturilor primite, informează jurnal dedambovita.ro.

Ion Rotaru, unul dintre oficialii de la Coada Izvorului, a relatat evenimentele. „Era în jurul minutului 70, când un jucător de la noi, Valentin Negoi, a fost eliminat de arbitrul Codruț Tudor, care i-a spus în fața observatorului Nelu Năsăudeanu că are ceva personal cu el. Jucătorul nostru nu a vrut să părăsească terenul, eu am intrat să-l scot de acolo, moment în care au tăbărât ca hunii pe noi. Negoi a primit un pumn peste față de la un adversar și nu s-a mai ridicat de jos. După care au urmat la rând Ionuț Constantin și George Constantin. Pe ultimii doi i-au bătut așa de rău, încât am chemat Ambulanța să-i transporte de urgență la spitalul din Târgoviște, pentru că erau desfigurați. Am sunat și la 112, pentru a putea să plecăm teferi de acolo. Nu se poate să ne omoare în halul ăsta, să ne bage în spital. Arbitrul a fost nevoit să fluiere finalul. Cei de la Jugureni nu vin la noi, chiar dacă ne despart doi kilometri, în schimb la ei ne rup în bătaie. Gigi Ionescu i-a avertizat la începutul campionatului că este ultima oară când mai sunt iertați, să termine cu incidentele. Sunt și mari, trag de fiare, vă dați seama în ce hal sunt bătuți colegii mei”.

Între timp, a ajuns la spital al treilea jucător de la Coada Izvorului, Liviu Manole, cu două degete de la mână fracturate.