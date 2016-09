Sebastian Papaiani a murit. A renunțat la fotbal pentru actorie. Era stelist înfocat

Sebastian Papaiani a murit marți, 27 septembrie, la vârsta de 80 de ani.

Cu mult înainte de a da viață unor personaje precum plutonierul Căpsuna din filmul “B.D. în alertă” sau Gogu din “Nea Mărin miliardar”, maestrul Sebastian Papaiani a jucat fotbal in Divizia B.

În 2006, actorul a povestit pentru Libertatea că în tinerețe a cochetat cu fotbalul. Întâlnirea a avut loc pe stadionul Cotroceni, între două ședinte de filmări.

După ce a examinat starea gazonului și a făcut câteva pase cu mingea de fotbal, actorul a devenit brusc nostalgic și și-a amintit cu plăcere de Unirea Tricolor din Pitești, club la care legendarul Nicolae Dobrin era copil de mingi în aceeași perioadă.

A început să joace fotbal la Unirea Tricolor Pitești

“Faptul că mă aflu din nou, după atâția zeci de ani, pe un teren de fotbal îmi provoacă emoții puternice. Revăd în ochii minții întreaga mea copilărie din cartierul piteștean “Mihai Viteazul”, unde toți copiii eram pur și simplu înnebuniți după fotbal.

Unchii mei erau toți implicați în acest fenomen, unul era arbitru, iar restul jucători la Unirea Tricolor, club la care am jucat și eu ca junior și care după mai multe generatii s-a transformat în FC Arges.

Mai târziu, la 14 ani, am debutat la echipa de juniori de la CFR Pitești, club din Divizia C, unde evolua și unchiul meu, Nicolae. În prima zi, am avut emoții atât de mari, încât am făcut pe mine de nouă ori”, a povestit cu umor Sebastian Papaiani.

A evoluat în Divizia B la Flacăra Leordeni

Doi ani mai târziu, cel care avea să devină faimos ca actor a fost nevoit să se mute la Leordeni, în urma unei exmatriculari pe nedrept de la liceu.

“În acea perioadă, am jucat la Flacăra Leordeni din Divizia B. Aici, deși aveam doar prime de deplasare, am câștigat mai multi bani decât în primii doi ani ca actor. M-am retras din fotbal la 19 ani, când am intrat din prima încercare la Academia de Teatru și Film.

Însă chiar dacă nu deveneam actor, nu aș fi continuat ca fotbalist, pentru că la nivelul la care activam nu aș fi putut întreține o familie din banii câstigați”, a explicat Sebastian Papaiani.

A fost prieten cu Ienei

Desi s-a născut la Pitesti, Sebastian Papaiani nu simpatiza cu nicio echipă din aceasta zonă.

A ținut cu Steaua pentru că a fost ani la rândul coleg cu regretata actriță Vasilica Tastaman, cea care a fost soția fostului antrenor stelist Emeric Ienei.

“Petreceam de multe ori timpul liber în compania Vasilicai si a lui Emeric. Atunci am devenit suporter al Stelei”, a povestit actorul, care condamna aroganța mai multor jucători.

Impresionat de Titus Ozon

“Ar trebui să fie mult mai modești. Nu o să uit niciodată când l-am găsit pe marele fotbalist al naționalei din anii ‘60, Titus Ozon, într-o alimentară, vânzând țigări. Avea doar 46 de ani și s-a reorientat. Era atât de modest încat atunci când m-am dus să îl salut a rămas surprins că îl cunosc. Pur și simplu a început să tremure de emoție. M-a impresionat profund”.

“Îmi aduc aminte de Sebastian Papaiani de când era copil și juca fotbal. De asemenea, îl știam destul de bine și pe tatăl lui, care era un fan frenetic al Unirii Tricolor din Pitești. Acum, îl apreciez pe Sebastian Papaiani ca actor”, declara în 2006 fostul mare fotbalist Nicolae Dobrin, cu un an înainte să decedeze.

