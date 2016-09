Secundul Ionuț Badea îl apără pe Christoph Daum, pentru golul luat cu Muntenegru din fază fixă și dă vina pe Pițurcă și Iordănescu

Ionuț Badea, secundul naționalei de fotbal a României, a ieșit cu pieptul în față să-l apere pe selecționerul Christopf Daum în fața tirului de critici declanșat după semieșecul cu Muntenegru, 1-1, acasă, în debutul preliminariilor CM 2018.

Tricolorii au deschis scorul prin Adi Popa (85), dar au fost egalați rapid de Jovetici (87), care a marcat cu capul dintr-o fază fixă la care defensiva noastră a făcut marcaj în zonă, în loc să facă marcaj om la om.

”S-au lucrat mult fazele fixe, la loviturile laterale ne-am apărat în zonă, pentru că sunt cele mai periculoase faze fixe. S-a ales să ne apărăm aşa, pentru că de doi-trei ani s-a procedat aşa, cel puțin de când am venit eu. Jucătorii se simt confortabil, iar după ce am discutat cu ei am decis să mergem pe continuitate. A trebuit să riscăm și l-am schimbat pe Bicfalvi. Prin această mutare am pierdut un jucător cu o înălțime bună, foarte util la fazele fixe, iar golul a venit din zona unde ar fi trebuit să fie el”, a declarat Ionuț Badea, la Digi Sport, mutând într-un fel ”mortul” pe strada foștilor selecționeri Victor Pițurcă și Anghel Iordănescu.

”Nu se putea mai mult”

„Nu am dat vina pe teren, ne-am adaptat şi nu am căutat alibiuri. E adevărat, că nu am fost mulţumiţi de problemele întâmpinate la construcţie în prima repriză. Singurul care a reuşit să dea câteva pase în adâncime a fost Stanciu. La pauză am studiat pe video nişte faze şi fotbaliştii au înţeles, am arătat altfel în partea a doua”, a adăugat antrenorul secund al echipei naționale.

„La cum am gândit lucrurile de la început, nu cred că se putea face mai mult. E foarte adevărat că nu am avut o circulaţie a balonului cum ne-am fi dorit. Probabil că aici trebuie să lucrăm mai mult. Trebuie să mai alocăm timp”, a mai spus Ionuț Badea.