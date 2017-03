Selecționerul Christoph Daum a anunțat lotul pentru meciul cu Danemarca. Surpriza, Hanca / VIDEO

Selecționerul Christoph Daum a anunțat lotul pentru meciul cu Danemarca din preliminariile CM 2018 Rusia, programat pe 26 martie, ora 21:45, pe stadionul Cluj Arena. Tehnicianul german a făcut-o într-un mod inedit, în direct pe facebook.

Lotul este alcătuit din 24 de fotbaliști:

Portari: Ciprian Tătărușanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Silviu Lung (Astra)

Fundași: Cristian Săpunaru (Astra), Romario Benzar (FC Viitorul), Vlad Chiricheș (Napoli), Alin Toșca (Betis), Dragoș Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moți (Ludogorets), Iasmin Latovlevici (Karabukspor)

Mijlocași: Răzvan Marin (Standard Liege), Andrei Prepeliță (FC Rostov), Mihai Pintilii (FC Steaua București), Eric Bicfalvi (FC Ural), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Sergiu Hanca (Dinamo), Dorin Rotariu (Club Brugge), Constantin Budescu (Astra)

Atacanți: Bogdan Stancu (Bursaspor), Andrei Ivan (CSU Craiova), Adrian Popa (Reading), Denis Alibec (FC Steaua București), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Claudiu Keșeru (Ludogorets)

De asemenea, selecționerul a anunțat și lista adițională de 7 jucători la care va apela în cazul în care unul dintre tricolorii din lot va deveni indisponibil.

Lista adițională: Florin Niță (FC Steaua București) – Steliano Filip (Dinamo), Gabriel Tamaș (FC Steaua București), Alexandru Mățel (Dinamo Zagreb), Ovidiu Hoban (Hapoel Be’er Sheva), Adrian Stoian (Crotone), Gheorghe Grozav (Terek Groznyi)

Florin Andone (Deportivo) este suspendat pentru meciul cu Danemarca din cauza cumulului de cartonașe.



Christoph Daum despre…

Costel Pantilimon, care a fost accidentat. ”Se antrenează cu echipa și va fi pe bancă etapa viitoare, deci cred că va fi apt”.

Vlad Chiricheș. ”Chiar dacă nu joacă meci de meci pentru Napoli, îl știm și mereu când am apelat la el, a dat totul, sută la sută. Este un fotbalist pe care te poți baza, iar noi avem încredere în el”.

Față de precedentele meciuri au sărit din schemă Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Gabriel Torje (Terek Groznyi), Gabriel Enache (Steaua), iar Steliano Filip și Ovidiu Hoban au fost trecuți pe lista de așteptare”.

Alin Toșca. ”A făcut un pas important în față, în Spania. Am fost acolo, l-am urmărit pe viu, am discutat cu el, e plin de încredere. Credem că poate aduce un plus echipei naționale”.

Dragoș Grigore, care joacă la retrogradare în Qatar. ”Căpitanul nostru a fost și el convocat”.

Iasmin Latovlevici. ”Este unul dintre cei mai buni fundași stânga pe care îi avem acum”.

compartimentul defensiv. ”Cred că avem o defensivă bună cu soluții în caz că se întâmplă ceva neprevăzut”.

Clasamentul grupei E

Polonia 4 3 1 0 10-5 10 Muntenegru 4 2 1 1 9-4 7 Danemarca 4 2 0 2 7-5 6 ROMÂNIA 4 1 2 1 6-4 5 Armenia 4 1 0 3 4-10 3 Kazahstan 4 0 2 2 3-11 2

Au mai rămas de disputat:

► 26 martie 2017: Armenia – Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru – Polonia, România – Danemarca (ora 21:45)

► 10 iunie 2017: Kazahstan – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – Armenia, Polonia – România (ora 21:45)

► 1 septembrie 2017: Kazahstan – Danemarca (ora 19:00), Danemarca – Polonia, România – Armenia (ora 21:45)

► 4 septembrie 2017: Armenia – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – România, Polonia – Kazahstan (ora 21:45)

► 5 octombrie 2017: Armenia – Polonia (ora 19:00), Muntenegru – Danemarca, România – Kazahstan (ora 21:45)

► 8 octombrie 2017: Danemarca – România, Kazahstan – Armenia, Polonia – Muntenegru (ora 19:00)

Rezultate:

► 4 septembrie 2016: Danemarca – Armenia 1-0 (Eriksen 17), Kazahstan – Polonia 2-2 (Khizhnichenko 51, 58 / Kapustka 9, Lewandowski 35-pen.), România – Muntenegru 1-1 (Popa 85 / Jovetić 87)

► 8 octombrie 2016: Armenia – România 0-5 (Stancu 4-pen., Popa 10, Marin 12, Stanciu 29, Chipciu 60), Muntenegru – Kazahstan 5-0 (Tomašević 24, N. Vukčević 59, Jovetić 64, Bećiraj 73, Savić 78), Polonia – Danemarca 3-2 (Lewandowski 20, 36-pen., 48 / Glik 49-autogol, Y. Poulsen 69)

► 11 octombrie 2016: Kazahstan – România 0-0, Danemarca – Muntenegru 0-1 (Bećiraj 32), Polonia – Armenia 2-1 (Mkoyan 48-autogol, Lewandowski 90+5 / Pizzelli 50)

► 11 noiembrie 2016: Armenia – Muntenegru 3-2 (A. Grigoryan 50, Haroyan 74, Ghazaryan 90+3 / Kojašević 36, Jovetić 38), Danemarca – Kazahstan 4-1 (Cornelius 15, Eriksen 36, 90+2, Ankersen 78/ Suyumbayev 17), România – Polonia 0-3 (Grosicki 11, Lewandowski 83, 90+1-pen.).