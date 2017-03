Selecționerul Danemarcei, Age Heraide, a spus că știa din ziare ce sistem de joc va folosi România în meciul de duminică, 0-0, în preliminariile CM 2018.

Tehnicianul norvegian a recunoscut că a pregătit întâlnirea de la Cluj-Napoca cu ochii pe edițiile online ale jurnalelor românești.

”Am citit în ziare despre sistem. Ne așteptam să joace într-un sistem cu trei fundași și patru mijlocași și am fost pregătiți. De asta am încercat să atacăm mijlocul. În prima parte am fost puțin speriați, dar ne-am revenit. A doua repriză a fost cea mai bună pentru noi”, a spus antrenorul norvegian.

Daum: ”Nu dau vina pe presă”

Christoph Daum nu-i acuză de ”trădare” pe jurnaliști, așa cum o făcea, spre exemplu, Victor Pițurcă:

”Nu-i o mare diferență faptul că el știa echipa, iar noi, poate, nu. Uite, poate el știe echipa și noi aveam 2-0 la pauză, dacă fructificam acele șanse. Știu că e o competiție între instituțiile de presa sportivă să afle primul unsprezece. Așa e și în Germania, așa e și în Turcia, așa e și în România.

Fiecare instituție de presă își dorește asta și fiecare jurnalist are anumite contacte cu anumiți jucători, au relații mai apropiate. Personal, eu nu am nimic de ascuns. Am jucat cu trei fundași, am mai jucat cu doi atacanți, am pregătit toate posibilitățile. Nu sunt lucruri de care să mă plâng. Nu vreau să dau vina pe presă, nu de acea nu am câștigat. Noi ne facem treaba, iar jurnaliștii își fac treaba”.

Piți era ”fiert” pe ”spioni”

Pițurcă turba, pur și simplu, când citea în ziare informații tactice despre echipa pe care o pregătea înaintea partidelor. ”Noi cheltuim o groază de bani ca să obținem informații despre adversari, iar presa din România le pune pe tavă totul rivalelor”, se plângea fostul selecționer.

Naționala României și-a compromis aproape definitiv șansele de calificare la CM 2018, după ce a adunat doar șase puncte la jumătatea campaniei.

Clasamentul grupei E

1. Polonia 5 4 1 0 12-6 13 2. Muntenegru 5 2 1 2 10-6 7 3. Danemarca 5 2 1 2 7-5 7 4. ROMÂNIA 5 1 3 1 6-4 6 5. Armenia 5 2 0 3 6-10 6 6. Kazahstan 5 0 2 3 3-13 2

Rezultatele etapei a 5-a:

26 martie 2017: Armenia – Kazahstan 2-0 (Mkhitaryan 73, Özbiliz 75), Muntenegru – Polonia 1-2 (Mugoša 63 / Lewandowski 40, Piszczek 82), România – Danemarca 0-0

A mai rămas de jucat:

10 iunie 2017: Kazahstan – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – Armenia, Polonia – România (ora 21:45)

1 septembrie 2017: Kazahstan – Muntenegru (ora 19:00), Danemarca – Polonia, România – Armenia (ora 21:45)

4 septembrie 2017: Armenia – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – România, Polonia – Kazahstan (ora 21:45)

5 octombrie 2017: Armenia – Polonia (ora 19:00), Muntenegru – Danemarca, România – Kazahstan (ora 21:45)

8 octombrie 2017: Danemarca – România, Kazahstan – Armenia, Polonia – Muntenegru (ora 19:00)