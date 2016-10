Clasamentul celor mai tari 21 de logo-uri din lumea fotbalului, top întocmit de redutabila revistă engleză Four Four Two, găseste clubul românesc CFR Cluj pe locul 12!

Competiția siglelor a fost câștigată de către legendara grupare olandeză Ajax Amsterdam. Topul britanicilor a fost preluat de întreaga presă mondială, printre care și de prestigioasa publicație italiană ”Gazzetta dello Sport”.

AICI, clasamentul celor de la Four Four Two.