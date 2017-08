Sergiu Hanca va fi tătic. Fundașul dinamovist i-a dedicat soției însărcinate ”dubla” reușită cu Gaz Metan / GALERIE FOTO

Sergiu Hanca va fi tătic. Fundașul dinamovist i-a dedicat soției însărcinate ”dubla” reușită, luni seară, în meciul cu Gaz Metan Mediaș, câștigat de alb-roșiii, în Ștefan cel Mare, scor 3-1.

După fiecare gol înscris, fotbalistul de 25 de ani s-a îndreptat spre tribuna în care se afla iubita lui cu mingea băgată sub tricou și cu degetul mare în gură.

Sergiu s-a căsătorit cu Andreea în primăvara anului trecut. Cei doi s-au cunoscut la Tîrgu-Mureș, orașul lor natal și sunt nedespărțiți de când s-au îndrăgostit.

Andreea îl însoțește pe Sergiu la toate meciurile, chiar și în deplasările importante ale echipei naționale. Soția lui Hanca a fost și la meciul pe care tricolorii l-au disputat la Varșovia, 1-3 cu Polonia, în preliminariile CM 2018. Aceasta a urmărit partida împreună cu iubita lui Dorin Rotariu, Floris Ariana Costinea.

Sergiu Hanca nu este pe deplin fericit, deși a spart gheața și a marcat primele sale goluri stagionale. ”E important că am luat cele trei puncte, pentru că înfrângerea cu Bilbao ne-a demoralizat. Sunt fericit pentru echipă, pentru mine nu sunt fericit deloc. O să vă spun la sfârșitul sezonului de ce. Se pare că am demonstrat prea puțin și trebuie să demonstrez mai mult și mie îmi convine acest lucru. O să vă spun la finalul sezonului, pentru că am zis că o să fac un sezon mai bun decât actualul”.