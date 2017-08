Maria Sharapova (30 de ani, locul 146 WTA) a învins-o în trei seturi (6-4, 4-6, 6-3) pe Simona Halep (25 de ani, locul 2 WTA) în cel mai așteptat meci al primului tur de pe tabloul feminin la US Open. Jocul foarte solid al rusoaicei le-a dat de gândit bookmakerilor.

Maria Sharapova a revenit cu victorie la un turneu de Mare Șlem, precedentul meci disputat într-o competiție de asemenea anvergură datând tocmai din ianuarie 2016 (Australian Open). Suspendată 15 luni pentru dopaj cu meldonium, rusoaica s-a întors în circuit în primăvara acestui an (la Stuttgart), dar accidentările au împiedicat-o să dispute multe partide.

Lipsa meciurilor și problemele de sănătate i-au făcut pe mulți specialiști să o creadă ieșită din formă și victimă aproape sigură în fața Simonei Halep, în primul tur de la US Open. Rusoaica a demonstrat însă o formă fizică foarte bună, o ambiție marcă înregistrată și un nivel de joc extrem de ridicat, toate acestea ajutând-o să o învingă pe reprezentanta noastră.

A privit pe YouTube meciurile cu Halep

Victoria contra Simonei Halep a propulsat-o pe Maria Sharapova în categoria marilor favorite la câștigarea US Open. La cunoscuta casă de pariuri William Hill, rusoaica are o cotă de 9.00 să pună mâna pe trofeu, doar Garbine Muguruza (4.00) și Karolina Pliskova (7.00) fiind plasate înaintea ei.

“Nu am fost prea mult pe teren în ultimele săptămâni. Faptul că am reuşit să revin, să joc astfel, să înving numărul 2 mondial în primul tur la US Open este extraordinar. Din secunda în care am aflat că voi juca împotriva Simonei, îmi făceam unghiile în acel moment, mi-am luat telefonul şi m-am uitat pe Youtube la meciurile noastre”, a declarat Maria Sharapova, dând de înțeles că a pregătit minuțios confruntarea cu Halep.