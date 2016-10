Și Steaua se plânge de arbitraje! ”Nu ne-au dat penalty-uri evidente! Ce se face atâta caz pentru un henț evident?”

Și Steaua se plânge de arbitraje! Liderul detașat al Ligii 1 este arătat cu degetul de rivale că s-ar fi desprins numai datorită gafelor arbitrilor. „Roș-albaștrii” au răspuns, prin vocea lui Mihai Stoica, acuzând neacordarea a trei penaty-uri, unul cu Dinamo și două cu CFR Cluj.

„Greşeli au fost, indiscutabil, dar cred că dacă tragem linie, noi suntem dezavantajaţi de arbitraj. În niciun caz nu suntem avantajaţi. Au fost câteva decizii în favoarea noastră, dar să faci un asemenea caz când se dictează penalty şi henţul e evident… Şi e vorba de centimetri, de milimetri. Mi se pare prea mult.

„N-am văzut reacții când am pierdut noi!”

N-am văzut să fie reacţii la meciurile pe care noi le-am pierdut sau le-am terminat la egalitate din cauza unor erori flagrante de arbitraj. Mă refer la meciurile cu Dinamo şi CFR. Cu Dinamo a fost un penalty evident ignorat de arbitru, când Hanca l-a călcat pe De Amorim. La meciul cu CFR, am terminat cu Aganovic indisponibil pentru o perioadă foarte lungă, cu dublă fractură de mandibulă, şi au fost două penalty-uri evidente, la Florin Tănase şi Golubovic. Nimeni nu a spus nimic.

Noi am pierdut, am făcut un punct în alea două meciuri. Acum, toată lumea se leagă de o fază care chiar nu cred că are foarte mare relevanţă”, a declarat Mihai Stoica, pentru Digi Sport.